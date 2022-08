Quel sera le tout premier Meilleur employeur technologique du Québec ?

MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Les plateformes Espresso-jobs et Génie-inc, connues comme des références en matière d'emploi dans le domaine technologique au Québec, sont heureuses de présenter pour la toute première fois, en collaboration avec le festival international MTL connecte, le Prix du Meilleur employeur technologique du Québec.

Au Québec comme ailleurs, il est régulièrement question de pénurie de main-d'œuvre et de transformation des conditions de travail. Ces deux phénomènes touchent tous les secteurs d'activité, y compris celui des technologies dans lesquelles notre province dispose d'un riche vivier d'entreprises qui rayonnent au-delà des frontières canadiennes. Alors, au lieu de souligner uniquement leurs réalisations, pourquoi ne pas aussi célébrer les sociétés, petites ou grandes, qui se distinguent en matière de gestion des ressources humaines et sont plus sereinement parées pour l'avenir ? Voici ce qui a mené à la création du Prix du Meilleur employeur technologique du Québec.

Comment se préparer dès maintenant au futur du travail dans le secteur technologique ? Un certain nombre d'éléments peuvent servir les entreprises qui investissent dans leur personnel autant que dans leurs projets : bonification des salaires et des avantages sociaux ; qualité de vie et bien-être au travail ; respect, écoute et équité ; inclusion, reconnaissance et développement professionnel ; sentiment de confiance, de fierté et d'appartenance, etc.

Un jury d'experts influents

Pour être en mesure de déterminer l'entreprise québécoise gagnante de l'année, dont le nom sera révélé en direct de MTL connecte le 20 octobre 2022, et qui remportera un prix d'une valeur de 7500 dollars, les organisateurs du Prix se sont entourés d'une belle brochette d'experts issus du milieu des ressources humaines, des technologies et de l'entrepreneuriat.

Michel Noël est directeur du Centre de formation continue de la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke, en plus d'être administrateur et président suppléant du CA de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Le journaliste Alain McKenna couvre, notamment pour Le Devoir, l'actualité économique et technologique depuis la fin des années 1990. Il s'intéresse à l'industrie du numérique et de l'innovation, plus particulièrement au secteur entrepreneurial québécois et canadien.

Michel Arcand est professeur titulaire du département de gestion des ressources humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il s'est maintes fois exprimé sur la notion de gestion du changement pour tous les types de structures.

William Marchand est président de Webisoft, une entreprise de conseil en transformation numérique et de développement de produits avec un noyau d'expertise en marketing, conception, vente et développement de logiciels.

Patrick Chartrand est le directeur général du département solutions numériques intelligentes de l'entreprise CAE, spécialisée dans la fabrication de composants pour l'industrie aéronautique et aérospatiale.

Mehdi Benboubakeur est directeur général du Printemps numérique, un organisme d'avant-garde québécois qui favorise les maillages numériques et organisateur de l'événement international MTL connecte.

Avant de devenir directeur exécutif des opérations TI du Groupe Velan Média en 2021, Nicolas Delanos a été le bâtisseur numérique de Lufa Farms. Il gère aujourd'hui une équipe qui développe des solutions numériques pour soutenir la croissance de GVM.

À propos du Prix du Meilleur employeur technologique du Québec

Candidatures acceptées jusqu'au 9 septembre 2022 en ligne sur bit.ly/3AYtY0w et sur bit.ly/3PjyP0v

Prix pour l'entreprise gagnante d'une valeur de 7500 dollars

Annonce et remise du Prix le 20 octobre 2022 en direct sur la scène centrale du festival MTL connecte

À propos des plateformes Espresso-jobs et Génie-inc

Bien connus des professionnels du numérique, du génie et des technologies, les sites Espresso-jobs et Génie-inc publient quotidiennement plus de 4 000 emplois, du contenu spécialisé, et offrent des services de recrutement et de marketing digital. Ils font partie, avec le site de nouvelles juridiques Droit-inc et plusieurs sites d'emplois nichés, du Groupe Velan Média.

