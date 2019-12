Quel rôle pour Radio-Canada, monsieur le ministre du Patrimoine ?

MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des communications de Radio-Canada est stupéfait des déclarations du nouveau ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault, sur le rôle que pourrait jouer la société d'État dans l'écosystème de l'information locale.

Ce matin, de passage à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le ministre a déclaré en entrevue que Radio-Canada pourrait « aider » les médias locaux à « trouver une voix plus importante ». Il a expliqué que la société d'État pourrait diffuser des nouvelles produites par des radios communautaires ou d'autres médias locaux.

Le président du SCRC, Pierre Tousignant, rejette cette approche. « Radio-Canada ne doit pas devenir un diffuseur des nouvelles provenant d'autres médias. Chacun a un rôle important à jouer pour la diversité de l'information, leur autonomie est essentielle. »

Radio-Canada pourrait et devrait produire plus d'information locale de qualité. La société d'État est déjà présente de l'Atlantique au Pacifique, mais on doit lui donner les moyens de réaliser son mandat.

« Si le gouvernement fédéral veut vraiment aider l'information locale, qu'il soutienne directement les médias locaux et communautaires, tout en assurant un financement stable et adéquat pour Radio-Canada. Mais envisager que la société d'État diffuse de l'information produite ailleurs, ce serait créer une nouvelle forme de concentration de la presse qui n'aiderait personne. »

À propos

Le Syndicat des Communications de Radio-Canada (SCRC) compte près de 3000 membres au Québec et à Moncton. Il est affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et à la Fédération nationale des communications (FNC).

SOURCE Fédération nationale des communications (FNC-CSN)

Renseignements: Thierry Larivière, service des communications de la CSN, 514-966-4380

Liens connexes

http://www.scrc.qc.ca/