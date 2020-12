Quel est l'impact de la pandémie sur le secteur du commerce de détail ? Toutes les explications dans le nouveau Diagnostic sectoriel de Détail Québec

La pandémie aura laissé des traces Environ la moitié des détaillants (52 %) ont vu leurs ventes chuter depuis le début de la pandémie. La crise sanitaire a eu un impact inégal sur les différents sous-secteurs. Alors que le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction en a largement bénéficié du point de vue des ventes (64 % rapportent une hausse), la plupart des sous-secteurs ont écopé. Le choc a été plus fort chez les détaillants de vêtements (74 % rapportent une baisse) ainsi que chez les petits détaillants (moins de 5 employés) dont les deux tiers rapportent également une baisse.

Un retour à la normale à 3 vitesses

Si près d'un détaillant sur cinq (21 %) avait déjà retrouvé le niveau d'activités qui prévalait avant le début de la pandémie, 39 % croient qu'il faudra attendre encore un an. La situation est plus sombre pour 7 % des commerces qui croient qu'il faudra attendre plus de trois ans ou que les activités ne reprendront jamais comme avant.

Les détaillants accélèrent leur virage numérique

L'année 2020 marque un saut historique dans l'histoire du commerce électronique au Québec. Une forte accélération numérique a été observée puisque 44 % des détaillants réalisent maintenant des ventes en ligne, alors qu'on en comptait 36 % avant la pandémie. Près de la moitié des détaillants (47 %) ont posé des gestes pour améliorer leur présence numérique depuis le début de la crise : présence accrue sur les réseaux sociaux, davantage de publicités numériques et inscription au Panier Bleu. De plus, des détaillants ont ajouté un service de collecte à l'intérieur (34 %) ou en bordure de magasin (27 %) après une commande en ligne. Ces nouveaux services mettent en lumière l'arrivée de nouvelles habitudes de consommation des Québécois et la transformation du rôle des magasins physiques.

La pénurie de main-d'œuvre s'accentue

Face à un taux de vacance deux fois plus élevé que dans les autres secteurs économiques du Québec, les détaillants devront intensifier leurs efforts de recrutement. En effet, la combinaison de la COVID-19 et de la PCU a fait en sorte que le nombre de postes vacants a explosé. Il atteint aujourd'hui 21 820 postes, ce qui représente un taux de vacance de 7 %. La problématique est particulièrement criante pour le personnel de vente et de supervision. La grande majorité (83 %) des personnes qui ont dû cesser temporairement de travailler pour leur employeur sont de retour au travail. Le maintien de l'ouverture des commerces pendant la deuxième vague de la pandémie a contribué positivement à cette tendance.

Les défis de main-d'œuvre persistent

Le recrutement, la rétention du personnel, la compétitivité salariale et la formation constituent, dans cet ordre, les principaux défis de main-d'œuvre. À la lumière du grand nombre de postes vacants, l'enjeu de recrutement est encore plus aigu qu'en début d'année.

Le contexte anxiogène engendré par la pandémie semble avoir un effet sur la main-d'œuvre. Plus de la moitié (56 %) des travailleurs affirment se sentir plus stressés qu'en temps normal. Sur une note positive, 82 % des employés affirment vouloir rester à l'emploi de leur employeur actuel après la crise sanitaire. La majorité des employés (83 %) sont généralement satisfaits du soutien de leur employeur pendant la crise sanitaire.

Un secteur clé au Québec

Regroupant 11 % des emplois au Québec, le secteur du commerce de détail est le plus important pourvoyeur d'emplois privés au Québec. Fort d'un marché de plus de 131 milliards $ de ventes, il compte 33 391 établissements et 483 530 travailleurs répartis dans toutes les régions du Québec.

À propos de l'étude

Le Diagnostic sectoriel offre un portrait détaillé et représentatif pour l'ensemble du Québec grâce à des sondages administrés par SOM avant et après la pandémie auxquels près de 3 000 employeurs et travailleurs du secteur ont répondu.

Pour consulter l'étude : https://detailquebec.com/portrait-du-secteur/

À propos de Détail Québec

Organisme à but non lucratif, Détail Québec est le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail. Il réunit des représentants d'employeurs et de travailleurs du secteur. Son mandat est de contribuer au développement de la main-d'œuvre, partout au Québec, en assurant la compétitivité des entreprises.

Site Web : www.detailquebec.com

