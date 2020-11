SHANGHAI, 30 novembre 2020 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions a annoncé aujourd'hui l'intégration du modem IDO 212 LTE QualcommMD de Qualcomm Technologies au module BC660K-GL à bande étroite LTE pour IdO de catégorie NB2 à rendement élevé. Le module, qui est en attente de recevoir la certification d'importantes entreprises internationales, offre une consommation d'énergie extrêmement faible et appuie de multiples bandes de fréquences.

Le module Quectel a un profil ultra-compact (17,7 mm par 15,8 mm par 2,0 mm) et, comme il est conçu de manière à être compatible avec le module GSM/GPRS M66 et le module IdO à bande étroite BC66 de Quectel, il offre une plateforme souple et évolutive favorisant la migration des réseaux GSM/GPRS vers les réseaux IdO à bande étroite.

Dans le contexte du déploiement des réseaux IdO à bande étroite à l'échelle mondiale, un nombre croissant d'applications de l'IdO font appel à cette technologie. C'est pourquoi Quectel a conçu le module BC660K-GL pour répondre aux besoins des fabricants de jeux de puces concernant la fabrication à grande échelle conformément aux exigences rigoureuses en matière de coût et d'efficacité.

« Nous sommes ravis que le modem 212 LTE pour IdO de Qualcomm soit intégré à notre module BC660K-GL, a déclaré Neset Yalcinkaya, vice-président des produits chez Quectel Wireless Solutions. Ce module polyvalent offre un excellent rendement et une faible consommation d'énergie. Nos équipes collaborent avec Qualcomm Technologies pour veiller à ce que les modules soient certifiés par des entreprises internationales, et nous sommes impatients d'offrir nos produits commerciaux sur le marché au début de 2021. »

« L'intégration du modem 212 LTE pour IdO de Qualcomm au module IdO à bande étroite de Quectel favorisera la création de nouvelles applications et de nouveaux dispositifs intelligents dans le secteur de l'IdO à l'échelle mondiale, a déclaré Vieri Vanghi, vice-président, Gestion des produits, Qualcomm Europe, Inc. En collaboration avec Quectel, nous sommes mieux outillés pour répondre à la demande des fabricants internationaux pour des technologies de l'IdO à faible consommation d'énergie, ultra-compactes et économiques. »

Des échantillons techniques du module IdO à bande étroite BC660K-GL sont maintenant offerts.

Consultez le site Web de Quectel à l'adresse : https://www.quectel.com/infocenter/news/quectel-selects-qualcomm-212-lte-iotm-for-integration-into-bc660k-gl-module.htm .

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation de l'IDO. En tant qu'entreprise axée sur le client, nous créons des modules cellulaires et GNSS de qualité supérieure, appuyés par un soutien et des services exceptionnels. Notre équipe internationale grandissante de 2200 professionnels, la plus importante de l'industrie mondiale des modules de l'IDO, nous permet d'être les premiers sur le marché et de continuer à donner le rythme du développement. Quectel est inscrite à la Bourse de Shanghai (603236.SS) et notre leadership international est voué à l'avancement de l'IDO dans le monde entier.

Qualcomm est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Qualcomm Incorporated.

Le modem 212 LTE pour IdO de Qualcomm est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. ou de ses filiales.

