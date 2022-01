Le module Quectel SG865W-WF permettra d'accélérer le déploiement efficace d'applications haut de gamme dans le domaine de l'intelligence artificielle des objets

SHANGHAI, 4 janvier 2022 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IdO, a annoncé le lancement du SG865W-WF, un module intelligent phare de nouvelle génération propulsé par Android. Le module est équipé du système sur puce QCS8250 de Qualcomm, qui offre des performances robustes et de riches fonctions multimédias pour répondre aux scénarios du secteur et des consommateurs dans le domaine de l'intelligence artificielle des objets. Le déploiement de solutions IdO impose des exigences accrues en matière de puissance de calcul élevée, de performance de l'intelligence artificielle et de fonctions multimédias. Le module SG865W-WF accélérera le déploiement efficace d'applications haut de gamme dans le domaine de l'intelligence artificielle des objets, comme les vidéoconférences, le jeu en nuage, l'affichage numérique, les véhicules aériens sans pilote, les robots et le commerce au détail intelligent.

Le module SG865W-WF est équipé du système sur puce QCS8250 de 7 Nm de Qualcomm, qui comprend un processeur 8 cœurs haute performance Kryo 585, un processeur graphique Adreno 650, un système de traitement des données Adreno 995, un processeur de signal numérique Hexagon et un processeur d'images Spectra 480, offrant une puissance de calcul complète allant jusqu'à 15 TOPS. Le module peut fournir une puissance informatique suffisante pour l'informatique en périphérie, permettant aux applications de l'IdO avec capacité de calcul considérable d'offrir un rendement supérieur et une expérience améliorée.

Grâce à la puissante capacité de traitement vidéo du système sur puce QCS8250, le module SG865W-WF de Quectel permet de réaliser des performances vidéo grâce à des capacités maximales d'encodage vidéo 8k à 30 images par seconde et de décodage vidéo 8k à 30 images par seconde, à des outils de prise de photos et de saisie de vidéos pouvant atteindre 64 mégapixels, et un à maximum de sept groupes de caméras.

Le module SG865W-WF prend en charge le système d'exploitation Android 10, grâce à la capacité de stockage embarqué par défaut d'une mémoire LPDDR5 de 8 Go et d'une mémoire flash universelle de 64 Go.

Sur le plan du rendement des communications, le module SG865W-WF prend en charge les technologies Wi-Fi 6.0 et Bluetooth 5.1 et la technologie 2×2 Wi-Fi à entrées multiples et sorties multiples (MIMO) faisant appel à plusieurs antennes.

Grâce à différentes interfaces de périphériques comme un double port USB, plusieurs PCIe et un émetteur-récepteur universel asynchrone, le produit s'intègre parfaitement aux modules cellulaires et modules GNSS comme les modules LTE EC20 et RG500Q 5G de Quectel.

