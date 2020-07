SHANGHAI, 16 juillet 2020 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions, le principal fournisseur mondial de modules cellulaires et GNSS, a annoncé aujourd'hui le lancement du module LC29D. De type GNSS, ce module sub-métrique, c'est-à-dire dont les niveaux de précision sont inférieurs au mètre, intègre des technologies d'algorithme cinématique en temps réel (RTK), à l'estime (DR) et multibande (L1/L5), offrant des temps de convergence rapides et des performances fiables. De plus, le module prend en charge la sortie bi-bande de données brutes GNSS et bénéficie d'un capteur IMU à 6 axes, ce qui assure, en quelques secondes, une localisation à haute précision.

Basé sur la puce GNSS de Broadcom, BCM47758, le LC29D peut recevoir simultanément, à tout moment, les signaux provenant de six constellations (GPS, GLONASS, Galileo, IRNSS, BeiDou et QZSS), ce qui maximalise la disponibilité des niveaux de précision inférieurs au mètre. Alliant les signaux GNSS émis sur deux bandes de fréquences (L1/L5) et la technologie RTK, le LC29D peut atteindre des performances élevées, même dans des conditions difficiles comme le positionnement dans les profonds canyons urbains. Le module peut également atténuer les effets image fantôme dans les centres urbains.

D'autre part, le module LC29D, actualisant le positionnement à un taux atteignant 30 Hz (sortie de fusion), habilite les applications dynamiques comme la mobilité électrique partagée, les robots de livraison et l'agriculture de précision, leur permettant de recevoir des données de position à une latence plus faible. En permettant une intégration facile des algorithmes multibandes RTK avancés, le module aide aussi les développeurs à mettre rapidement leurs appareils sur le marché.

Par ailleurs, étant de haute précision, le LC29D offre, en termes de précision de positionnement, de sensibilité, de délai de premier positionnement (TTFF), de fréquences de mise à jour et de latence, de meilleures performances que les produits concurrents actuels. Et comme le module intègre un capteur MEMS à 6 axes, les appareils qui en dépendent, c'est-à-dire mus par le LC29D, peuvent rapidement signaler les mouvements, ce qui rend très cohérentes les capacités de positionnement de haute précision lorsqu'elles sont combinées à l'algorithme DR, même dans des environnements à faible signal tels que les tunnels et les aires de stationnement souterrain.

Le texte de l'annonce est disponible en intégralité sur le site Web de Quectel : https://www.quectel.com/infocenter/news/Quectel-launch-superior-performance-dual-band-sub-meter-level-gnss-positioning-module.htm

À propos de Quectel

Quectel, animée par sa passion pour un monde plus intelligent, met tout en œuvre pour accélérer l'innovation dans le domaine de l'IdO. Fortement centrée sur le client, Quectel met au point des modules cellulaires et GNSS de qualité supérieure, accompagnés d'une prestation assistance et services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante, composée de 1 600 professionnels, la plus importante au monde dans le secteur des modules IdO, conforte notre position de premier sur le marché en termes d'offre de produits et de meneur de jeu quant à notre capacité de développement. Quectel est cotée à la bourse de Shanghai, et notre leadership international contribue à faire progresser l'IdO dans le monde entier. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.quectel.com, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

