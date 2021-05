SHANGHAI, 21 mai 2021 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions, le premier fournisseur mondial de modules pour l'IdO a annoncé la mise sur le marché de deux nouvelles séries de modules 5G New Radio (NR), les RG500S et RM500S. Basés sur le nouveau système RF et modem pour IdO Qualcomm 315 5G, les deux modules font en sorte de soutenir les clients dans leur fabrication d'appareils 5G spécialisés pour une diversité d'applications verticales, dont l'IdO industriel, la vente au détail, l'énergie intelligente, les réseaux 5G privés et bien d'autres.

Conjointement avec le puissant modem pour IdO 315 5G de Qualcomm, les modules RG500S et RM500S sont conçus pour assurer une maintenance à long terme des logiciels, aidant ainsi à créer des appareils d'IdO fiables pendant toute leur durée de vie. Avec son intégration fluide, le RM500S présente une pleine compatibilité nip-à-nip avec les autres modules de Quectel : LTE Cat 4 EMO5, Cat 6 EM0, Cat 12 EM12/EM12xR-GL, Cat 16 EM16R-GL et RM500Q 5G (qui propose pour l'IdO des solutions 5G plus concurrentielles). Ces caractéristiques aideront à accélérer l'implantation commerciale de la 5G dans les domaines de l'IdO industriel et de consommation, notamment pour la robotique, l'automatisation, la fabrication intelligente, la distribution d'énergie, l'agriculture de précision, la construction et l'exploitation minière.

Les modules RG500S et RM500S fonctionnent en mode autonome avec les bandes 5G NR en dessous de 6 GHz, offrant ainsi une rétrocompatibilité avec les réseaux LTE. Avec le découpage de réseau en mode autonome, les deux modules sont en mesure d'offrir une isolation de bout en bout pour le trafic critique, des débits de données et une bande passante garantis, ainsi qu'une latence inférieure à celle en mode non autonome, répondant ainsi aux exigences d'ultrafiabilité et des ANS (accord de niveau de service) dans les contextes typiques des industries et des entreprises.

Les deux modules sont dotés d'interfaces avancées et de connectivités variées : USB 3.0/3.1, PCIe 3.0, USIM, RGMII et plus. De plus, les RG500S et RM500S intègrent un récepteur GNSS multiconstellation, qui vient simplifier la conception de produit et fournit des services précis de localisation aux utilisateurs.

