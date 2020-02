Quectel collabore avec Microsoft et Qualcomm Technologies pour accélérer les solutions relatives à l'Internet des objets

NUREMBERG, Allemagne, 25 février 2020 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions, le plus important fournisseur au monde de modules GNSS et cellulaires, annonce aujourd'hui une collaboration avec Microsoft et Qualcomm Technologies visant à intégrer son nouveau module LPWA BG95 à la trousse Azure Device SDK de Microsoft afin d'offrir des connexions directes et sécurisées vers le concentrateur IdO Azure et de proposer un soutien complet pour les capacités de gestion d'appareils Azure.

Le BG95 est le premier module cellulaire de l'industrie qui est fondé sur le modem LTE de pointe Qualcomm® 9205 et intégré à la trousse Azure Device SDK de Microsoft. Ce faisant, les clients peuvent facilement relier leurs appareils BG95 au nuage informatique Microsoft Azure d'où ils peuvent créer, gérer et déployer des solutions IdO à grande échelle, accélérant ainsi de manière importante la commercialisation.

Ciblant les marchés internationaux, le module BG95 est une variante hautement intégrée dont les coûts ont été optimisés. Il prend en charge les technologies Cat M1, Cat NB2, EGPRS et le GNSS intégré. Le module est conforme à la version 14 de la norme 3GPP et dispose de fonctionnalités améliorées sur les plans de la consommation d'énergie, des taux de transfert de données et de la sécurité matérielle.

Le module BG95, qui intègre la mémoire vive/flash et le processeur ARM Cortex A7 prenant en charge ThreadX, est conçu pour réduire la consommation d'énergie de manière importante en mode repos. Ainsi, la durée de vie de la pile du module BG95 pourrait bien atteindre une décennie et plus, ce qui est essentiel pour les appareils IdO devant fonctionner pendant une longue période, comme les dispositifs assurant le suivi d'actifs, les lecteurs intelligents, les capteurs urbains intelligents, les appareils de sécurité domestique et les capteurs portables.

De plus, l'IdO Azure est conçu pour la sécurité. Il simplifie la complexité des solutions de sécurité IdO grâce à une protection intégrée à chaque étape du déploiement (y compris les services infonuagiques et les appareils) et minimise les lacunes en matière de sécurité là où elles existent. Tirant parti des fonctions de sécurité IdO Azure, le module BG95 de Quectel fournira aux appareils IdO une sécurité bout en bout afin de prévenir les risques.

L'article complet se trouve dans le site Web de Quectel : https://www.quectel.com/infocenter/news/632.htm.

À propos de Quectel

Quectel Wireless Solutions (603236.SS) est le principal fournisseur au monde de modules cellulaires et GNSS. La société dispose d'un vaste portefeuille de produits couvrant les plus récentes technologies sans fil 5G, LTE/LTE-A, NB-IdO/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS et GNSS. Étant un fournisseur professionnel de modules cellulaires et un développeur de technologies propres à l'IdO, Quectel est en mesure d'offrir des services centralisés pour les modules cellulaires de type IdO. Les produits de Quectel ont été largement appliqués aux champs IdO/M2M, dont le paiement intelligent, la télématique et le transport, l'énergie intelligente, la ville intelligente, la sécurité, la passerelle sans fil, l'industrie, les soins de santé, l'agriculture, ainsi que la surveillance environnementale. Pour obtenir plus d'information, visitez le site Web ainsi que les pages LinkedIn, Facebook et Twitter de Quectel, ou communiquez avec nous à l'adresse[email protected].

