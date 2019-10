Quectel annonce un module de positionnement haute précision à double bande fondé sur la puce BCM47755 GNSS de Broadcom

Fondée sur la puce BCM47755 de Broadcom, la solution assure la prise en charge simultanée des bandes L1 et L5 pour les satellites GPS, Galileo et QZSS, de la bande L1 pour les satellites GLONASS et BeiDou, de même que de la bande L5 pour l'IRNSS. La prise en charge multi-GNSS de même que les fonctions LNA et SAW intégrées permettent au module LC79D d'offrir une exactitude de près de 1 m ainsi qu'une performance largement supérieure dans les canyons urbains profonds. Offrant conjointement le meilleur rendement de l'industrie, un fonctionnement autonome, une faible consommation d'énergie et une grande abordabilité, il s'agit de la solution parfaite pour toute personne cherchant une solution GNSS de haute performance.

« Broadcom est ravie de s'associer à Quectel pour son module LC79D », affirme Prasan Pai, directeur du marketing des produits à la division de la connectivité et des communications sans fil à Broadcom. « En utilisant la puce de réception BCM47755 GNSS à double fréquence de Broadcom, le module LC79D de Quectel bénéficie d'un positionnement unique pour être l'une des solutions de premier plan pour les marchés de haute précision et de l'IdO pouvant tirer parti d'une exactitude accrue, d'une faible consommation d'énergie et d'une performance rehaussée dans les canyons urbains profonds. »

« Le module LC79D procure une performance et une abordabilité largement supérieures aux autres solutions offertes aujourd'hui sur le marché », déclare Mark Murray, vice-président des ventes, GNSS, à Quectel. « Avec une exactitude de près de 1 m, une faible consommation énergétique et un coût abordable, c'est la solution idéale pour l'IdO, le repérage, l'agriculture de précision et les drones, ainsi que pour quiconque ayant besoin d'une grande précision. En mode hôte, le module LC79D prend aussi en charge la navigation à l'estime destinée aux marchés des vélos électriques, de la robotique et des véhicules autonomes. »

Le module LC79D jouit d'un format ultra-compact de 10,1 mm x 9,7 mm. Des échantillons et des trousses de développement sont offerts dès maintenant.

À propos de Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. est le principal fournisseur au monde de modules cellulaires et GNSS. La société dispose d'un vaste portefeuille de produits couvrant les plus récentes technologies sans fil 5G, LTE/LTE-A, NB-IdO/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS et GNSS. Les produits de Quectel ont été largement appliqués aux champs IdO/M2M, dont le paiement intelligent, la télématique et le transport, l'énergie intelligente, la ville intelligente, la sécurité, la passerelle sans fil, l'industrie, les soins de santé, l'agriculture et la surveillance environnementale. Pour obtenir plus d'information, visitez le site Web ainsi que les pages LinkedIn, Facebook et Twitter de Quectel.

