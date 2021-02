SHANGHAI, 10 février 2021 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions, le principal fournisseur mondial de modules d'Internet des objets (IDO), a annoncé aujourd'hui la mise en service de nouveaux modules 5G New Radio (NR) de deuxième génération conformes aux normes Release 16 du 3GPP. Ce lancement comprend les modules Rx520F sub-6GHz et la série Rx520N, ainsi que les modules mmWave de la série RM530x.

Les modules 5G NR nouvellement lancées sont basés sur les systèmes de modem RF 5G SnapdragonMC X65 et X62 de Qualcomm® les plus récents et sont conçus pour répondre aux besoins des industries à la recherche de capacités de communication à large bande mobile améliorées et fiables. Les modules accéléreront également la commercialisation des technologies 5G et procureront les avantages de la large bande mobile dans le cadre de scénarios typiques, notamment l'accès fixe sans fil, l'IDO industriel, l'informatique mobile, la télémédecine, les réseaux privés et plus encore.

Les nouveaux modules 5G NR sub-6GHz de Quectel comprennent le RG520F (LGA), le RM520F (M.2) basé sur le Snapdragon X65, le RG520N (LGA) et le RM520N (M.2) basé sur le Snapdragon X62. Le fournisseur de modules offrira également des modules de deuxième génération qui prennent en charge la connectivité double sub-6GHz et mmWav, ainsi que les modules RM530F et RM530N (M.2) de Quectel.

Il convient de noter que les nouveaux modules 5G de Quectel prennent en charge les trois combinaisons d'agrégation de porteuses (CA) FDD et TDD sub-6GHz. Cela garantit une plus grande couverture, une capacité améliorée et un débit 5G plus important tout en permettant la combinaison des actifs du spectre de la 5G disponibles.

Par rapport aux modules précédents, les produits 5G de nouvelle génération de Quectel apportent d'importantes améliorations fondamentales pour offrir une fiabilité de liaison encore meilleure et une latence ultra-faible, ce qui devrait accélérer le déploiement commercial d'applications 5G telles que l'IDO industriel, l'automatisation en usine et les véhicules connectés.

Les modules haut de gamme basés sur Snapdragon X65 peuvent prendre en charge des vitesses de téléchargement de pointe de type fibre optique allant jusqu'à 10 Gbit/s, ce qui peut répondre à des cas d'utilisation d'eMBB 5G spécifiques nécessitant des taux de données extrêmement élevés, tels que la diffusion continue à ultra-haute définition (UHD) 4K/8K.

Lire le texte intégral : https://www.quectel.com/infocenter/news/quectel-announces-second-gen-of-5g-nr-modules-compliant-with-3gpp-r16-standard.htm

