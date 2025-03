Québécois et Québécoises, nous avons un problème : près de la moitié d'entre nous ne dort pas suffisamment

Une nouvelle enquête révèle une crise du sommeil au Québec

MISSISSAUGA, ON, le 14 mars 2025 /CNW/ - Une récente enquête en ligne menée par Léger pour le compte d'Eisai Limited (Canada) met en lumière des statistiques préoccupantes : près de la moitié (49 %) des Québécoises et Québécois déclarent éprouver des difficultés à s'endormir ou à rester endormis.1 Avec la Journée de sensibilisation au sommeil le 14 mars, cette question est plus importante que jamais.2

Selon la Dre Annick Vincent, psychiatre et spécialiste des troubles de l'attention à la Clinique Focus de Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec), ces chiffres sont préoccupants, car ils traduisent une méconnaissance de l'impact du sommeil sur la santé chez les Québécois. « Le sommeil est essentiel à la santé et au bien-être. S'endormir et rester endormi est vital pour la santé physique, les fonctions cognitives et la stabilité émotionnelle. Un manque chronique de sommeil peut entraîner des symptômes similaires à ceux du TDAH, tels que la fatigue et la somnolence, et comporte des risques graves. Il contribue à des accidents et à des problèmes de santé majeurs, tels que l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, la dépression, l'anxiété, le cancer et la démence. »

Les troubles du sommeil peuvent découler de multiples facteurs, allant du mode de vie aux problèmes de santé mentale, en passant par des affections telles que la douleur chronique, les troubles neurologiques ou encore la ménopause.3,4 Malgré leur lien avec divers problèmes de santé physique et mentale, les experts insistent sur l'importance de traiter ces troubles en priorité pour en limiter les répercussions à long terme.5

Face à ces difficultés, 44 % des répondants québécois ont testé des produits naturels, des vitamines ou des suppléments pour améliorer leur sommeil.1 De plus, 34 % se sont tournés vers des médicaments d'ordonnance, tandis que seulement 9 % ont essayé le cannabis.1

Croyances concernant les somnifères sur ordonnance

L'enquête révèle également une réticence persistante à l'égard des somnifères sur ordonnance. Parmi les Québécois et Québécoises qui n'en ont jamais pris, 41 % craignent un risque de dépendance et 28 % s'inquiètent des effets secondaires.1

La Dre Vincent souligne l'importance de déconstruire ces idées perçues : « Il est essentiel d'éduquer et d'explorer les craintes associées aux somnifères sur ordonnance. De nombreuses personnes évitent de consulter en raison des mythes concernant la dépendance et les effets secondaires potentiels. Pourtant, il existe des médicaments pour le sommeil qui sont sécuritaires et efficaces, et qui peuvent offrir à de nombreuses personnes une solution viable pour améliorer leur sommeil ».

Quand l'inaction aggrave le problème

L'enquête met aussi en évidence une tendance préoccupante : environ 2 Québécois sur 10 souffrant de troubles du sommeil n'ont pas essayé les somnifères.1 Par ailleurs, 23 % de ceux et celles qui n'ont jamais eu recours aux somnifères estiment que leurs problèmes de sommeil ne sont pas suffisamment graves pour consulter un médecin. 1 Ces résultats révèlent une tendance à minimiser l'importance d'un sommeil réparateur dans l'équation de la santé globale.

Prêts à des sacrifices pour mieux dormir

Certains Québécois sont toutefois prêts à changer leurs habitudes pour retrouver des nuits de qualité. Parmi les répondants, 34 % affirment qu'ils renonceraient à la caféine pour mieux dormir (le taux le plus élevé au pays), tandis que 30 % seraient prêts à se passer d'alcool.1 En revanche, seuls 6 % abandonneraient les relations intimes en échange d'un sommeil optimal.1

Créer un environnement propice au sommeil6,7

Il est essentiel de créer un environnement propice à un sommeil réparateur. Il est conseillé de garder la chambre dans l'obscurité, au frais et au calme, tout en adoptant une bonne hygiène du sommeil, comme la lecture ou un bain chaud avant le coucher. Si ces ajustements ne suffisent pas, il peut être pertinent de consulter un professionnel de la santé ou un médecin.

Une feuille de route sur le sommeil établie par des experts canadiens, dont le principal chercheur est québécois5

Pour accompagner les Canadiens, un groupe d'experts a élaboré un document de consensus offrant des stratégies pour gérer les troubles du sommeil. Ils préconisent en priorité la thérapie cognitivo-comportementale, qui vise à identifier et modifier les pensées et comportements nuisibles au sommeil. Le comité d'experts suggère également aux médecins l'intégration de médicaments sur ordonnance sûrs et efficaces dans les plans de traitement du sommeil qui peuvent apporter des avantages par rapport à d'autres.

Si vous ne dormez pas, parlez-en à un professionnel de la santé ou un médecin

La Dre Vincent encourage les Québécoises et Québécois à ne plus ignorer leurs troubles du sommeil. « Trop souvent, nous avons accepté comme normal le fait de mal dormir, alors qu'il s'agit d'un élément clé de notre bien-être. Il est urgent de changer cette perception. Si vous éprouvez des difficultés à dormir, ne tardez pas : consultez un professionnel de la santé ou un médecin et explorez les ressources disponibles sur dormezladessus.ca pour des conseils et du soutien. »

Au sujet d'Eisai Limitée (Canada)

Basée à Mississauga, Eisai Limitée (Canada) se spécialise dans deux domaines thérapeutiques ; la neurologie et l'oncologie. En tant que filiale d'Eisai Inc., Eisai Limitée (Canada) partage l'objectif corporatif mondial de soins de santé humains (human health care--hhc), c'est-à-dire que leurs remières pensées vont aux patients et à leur famille que qu'elle cherche à aider en améliorant les bienfaits que peuvent apporter les soins de santé. Eisai Limitée (Canada) est passionnée et engagée dans le soin des patients ; c'est ce qui constitue la force motrice qu'elle pousse à déployer tous les efforts possibles pour découvrir et développer des thérapies novatrices adressant des besoins médicaux inassouvis.

Méthodologie

L'enquête en ligne a été menée via le panel LEO de Léger auprès de 1 553 Canadiens âgés de 18 ans et plus, entre le 31 janvier et le 2 février 2025. Son objectif était d'obtenir des données clés sur le sommeil et son impact au Canada. La marge d'erreur est de +/-- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats de ce communiqué concernent spécifiquement un échantillon de 426 résidents du Québec. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur maximale de ±4,7 %, 19 fois sur 20.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Simon Falardeau

energi PR

[email protected]

T: (514) 755-5831

Références

___________________

1 Enquête en ligne via le panel LEO 2025 de Léger

2 World Sleep Society. World Sleep Day. Available at: https://worldsleepday.org/

3 What causes insomnia? Sleepfoundation.org Disponible au : https://www.sleepfoundation.org/insomnia/what-causes-insomnia#:~:text=Common%20causes%20of%20insomnia%20include,can%20initiate%20and%20exacerbate%20insomnia

4 How can menopause affect sleep? Sleepfoundation.org Available at: https://www.sleepfoundation.org/women-sleep/menopause-and-sleep

5 Charles M. Morin, Atul Khullar, Rebecca Robillard, Alex Desautels, Michael S.B. Mak, Thien Thanh Dang-Vu, Walter Chow, Jeff Habert, Serge Lessard, Lemore Alima, Najib T. Ayas, James MacFarlane, Tetyana Kendzerska, Elliott K. Lee, Colleen E. Carney, Delphi consensus recommendations for the management of chronic insomnia in Canada, Sleep Medicine, Volume 124, 2024, Pages 598-605, ISSN 1389-9457, https://doi.org/10.1016/j.sleep.2024.09.038

6 Mastering Sleep Hygiene: Your Path to Quality Sleep. Available at: https://www.sleepfoundation.org/sleep-hygiene

7 Haghayegh S, Khoshnevis S, Smolensky MH, Diller KR, Castriotta RJ. Before-bedtime passive body heating by warm shower or bath to improve sleep: A systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev. 2019 Aug;46:124-135. doi: 10.1016/j.smrv.2019.04.008. Epub 2019 Apr 19. PMID: 31,102,877.

SOURCE Eisai Limited (Canada)