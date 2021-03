Québec verse plus de 445 000 $ pour la création et la restauration de milieux humides et hydriques

QUÉBEC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le bilan des projets financés à la suite du premier appel à projets du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques est maintenant disponible. Doté d'une enveloppe totale de 30 M$ sur trois ans, ce programme vise à restaurer des milieux humides et hydriques ou à en créer de nouveaux pour compenser les pertes qui n'ont pu être évitées.

C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

À ce jour, plus de 320 000 $ ont été versés pour soutenir la réalisation d'études de préfaisabilité de projets de restauration et de création de milieux humides et hydriques, et près de 125 000 $ ont été octroyés afin de soutenir la réalisation de tels projets.

Projets financés dans le cadre du volet 1 (études de préfaisabilité) :

Restauration d'un milieu humide disparu en raison de remblais à l'ouest de la rue Debussy, Ville de Laval

Étude de restauration d'un méandre du cours d'eau Hazen (Bleury) pour permettre le retour des processus hydrogéomorphologiques à Saint-Jean-sur-Richelieu , Nature-Action Québec

, Nature-Action Québec Restauration d'un marécage et création d'un marais à proximité du centre de plein air de Brossard (Bioparc), Ville de Brossard

Étude de préfaisabilité technique pour le réaménagement d'une section du ruisseau de la Barbotte permettant le retour des processus hydrogéomorphologiques à Saint-Jean-sur-Richelieu , COVABAR - OBV Richelieu/zone Saint-Laurent

, COVABAR - OBV Richelieu/zone Restauration du couvert végétal d'une tourbière ombrotrophe à Pont-Rouge , Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)

, Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) Restauration et création de milieux humides et hydriques du bassin versant du ruisseau des Frères, Ville de Saint-Bruno -de-Montarville

-de-Montarville Travaux d'amélioration, d'aménagement et de mise en valeur de l'étang principal du parc du Grand-Croteau à Mascouche , MRC Les Moulins

, MRC Les Moulins Étude de préfaisabilité pour l'aménagement d'étangs permanents à la ferme des Ruisseaux à Lévis, Conseil de bassin de la rivière Etchemin

bassin de la rivière Etchemin Évaluation du potentiel de restauration d'un complexe de milieux humides et hydriques localisé dans le secteur Chaudière dans l'agglomération de Québec, Organisme des bassins versants de la Capitale

Restauration de la tête du cours d'eau Diotte et de ses milieux humides à Saint-Joseph-du-Lac , Guertin inc.

, Guertin inc. Amélioration du potentiel apicole par la création de milieux humides et hydriques, Ville de Lévis

Déplacement et réaménagement du ruisseau de la concession Saint-Denis , Ville de Lévis

, Ville de Lévis Étude de préfaisabilité pour la restauration d'un tronçon de la rivière Neigette ainsi que d'un milieu humide à Saint-Mathieu-de-Rioux , MRC Les Basques

, MRC Les Basques Étude de préfaisabilité pour la restauration et la création de milieux humides d'un tronçon de la rivière Centrale à Notre-Dame-des-Neiges , MRC Les Basques

, MRC Les Basques Planification de la restauration de milieux humides et hydriques visés par une mise en réserve naturelle sur le territoire de la ville de Québec, Agiro

Réalisation de l'étude de préfaisabilité d'un projet de restauration des milieux humides situés dans la partie nord du parc du Lac-Beauchamp, Ville de Gatineau

Étude de préfaisabilité pour la restauration de l'espace de bon fonctionnement de la rivière du Cap Rouge et de milieux humides riverains associés à la Ville de Québec, Organisme des bassins versants de la Capitale

Projets financés dans le cadre du volet 2 (projets de restauration et de création) :

Restauration d'un milieu humide d'une valeur exceptionnelle à Tingwick dans la MRC Arthabaska, Agence forestière des Bois-Francs

dans la MRC Arthabaska, Agence forestière des Bois-Francs Amélioration d'un milieu humide perturbé : remouillage de la section nord de la tourbière de Cacouna , Premier Horticulture ltée

, Premier Horticulture ltée Restauration de rive et de plaine inondable dans une section du ruisseau Lallemand, Ville de Lévis

« Les milieux humides et hydriques représentent les mailles essentielles de la trame des milieux naturels du territoire québécois. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien de nos écosystèmes au même titre que les terres agricoles et les forêts. En plus de créer et de restaurer des milieux humides et hydriques, nous nous donnons les moyens de développer une expertise québécoise dans le domaine. Le principe d'aucune perte nette doit être au cœur de toute démarche, et c'est pourquoi les pertes inévitables seront compensées par des mesures de conservation, en priorisant la restauration de milieux dégradés ou la création de nouveaux milieux. Je suis fier de constater qu'il y a autant d'engouement au Québec pour la conservation de ces milieux. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Le financement de ce programme provient des contributions financières versées au Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État entre le 16 juin 2017, moment où est entrée en vigueur la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, et le 31 décembre 2018.

Un deuxième appel à projets a débuté le 22 mars 2021 et est ouvert jusqu'à minuit, le 3 mai 2021.

est ouvert jusqu'à minuit, le 3 mai 2021. La mise en œuvre du programme constitue l'une des obligations fixées dans la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés.

Ce programme contribue aussi à l'atteinte de l'une des cibles de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030, soit celle visant à conserver et à restaurer les milieux aquatiques.

