Québec soutient le projet Demain la forêt afin de documenter les bénéfices climatiques de solutions fondées sur la nature en milieu agricole

QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie à l'organisme Jour de la Terre Canada une subvention maximale de 4 500 000 $ pour mieux comprendre les rôles que peuvent jouer certaines activités de verdissement ou pratiques en milieu agricole sur l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à leurs impacts.

Cette annonce a été faite ce mercredi par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, qui était accompagné du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne. Le porte-parole du projet Demain la forêt, de Jour de la Terre Canada, chercheur et musicien, M. Jérôme Dupras, le président général de l'Union des producteurs agricoles, M. Martin Caron, et la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais (UQO), Mme Murielle Laberge, ont également participé à l'annonce.

Grâce à la subvention accordée, l'organisation mettra en œuvre un projet pilote de recherche-action incluant la plantation d'arbres, de végétaux et d'herbacées et la mise en œuvre de pratiques agricoles innovantes sur des sites sélectionnés, notamment des coulées agricoles, ces espaces laissés en friche au fond desquels on retrouve de petits cours d'eau et où l'agriculture n'est pas possible en raison des fortes pentes qui les caractérisent. L'impact de ces mesures sera ensuite étudié. Le gouvernement souhaite récolter des données afin de mesurer les gains climatiques que pourrait engendrer ce genre de projets, notamment quant aux flux de carbone et à la résilience climatique du secteur agricole. Les autres bénéfices environnementaux apportés par les différents aménagements du projet seront aussi documentés, notamment ceux liés à l'érosion des sols et à l'exportation de l'azote, du phosphore, des pesticides et des sédiments vers les cours d'eau.

Pour mettre en œuvre le projet pilote, Jour de la Terre Canada s'est allié à plusieurs partenaires des secteurs de l'agriculture, de la recherche et de l'environnement, tels que la Chaire de recherche du Canada en économie écologique de l'Université du Québec en Outaouais, l'Union des producteurs agricoles ainsi que la firme de consultants en environnement Habitat.

Citations :

« Sécheresse, événements climatiques extrêmes, érosion des sols : nos terres agricoles font face à plusieurs menaces en raison, notamment, des changements climatiques. Ce projet pilote nous permettra d'étudier plus avant la contribution possible de diverses solutions fondées sur la nature à l'atteinte des objectifs d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à leurs impacts, au Québec, et de déterminer quelles pratiques devraient être priorisées. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Depuis plusieurs années, nos producteurs doivent faire face à de nouveaux enjeux en raison des changements climatiques. Nous travaillons avec eux pour les aider à affronter ces défis de production. L'annonce d'aujourd'hui est en parfaite cohérence avec les efforts du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en matière de lutte contre les changements climatiques, en plus d'être en harmonie avec le Plan d'agriculture durable 2020-2030, qui vise à doubler les superficies agricoles aménagées favorables à la biodiversité. J'espère que les résultats du projet pilote montreront des effets positifs pour l'agriculture et l'environnement. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches

« La plantation d'arbres est une solution fondée sur la nature plus pertinente que jamais. La recherche financée par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques mettra à profit notre savoir-faire dans le déploiement de Demain la forêt, volet Infrastructures vertes, par lequel, depuis plus de 15 ans, nous renforçons la résilience et la santé des forêts et des milieux de vie. D'ici trois ans, nous aurons une meilleure idée du potentiel des parcelles agricoles non cultivables comme puits de carbone et générateurs de services écosystémiques. À terme, ce sont des dizaines de milliers d'hectares qui, une fois réaménagés, pourront séquestrer des millions de tonnes de GES. »

Jérôme Dupras, pour le projet Demain la forêt de Jour de la Terre Canada, chercheur et musicien

« Les productrices et producteurs agricoles du Québec veulent prendre part à l'effort collectif en matière de captation du carbone et opter pour des pratiques écosystémiques bénéfiques pour la biodiversité. Nous sommes très heureux de collaborer de manière concertée à ce projet novateur, qui reconnait la contribution des producteurs agricoles en termes de services écologiques et qui permettra de mesurer concrètement une avenue possible de valorisation durable d'espaces agricoles non utilisés. »

Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles

« L'UQO est fière d'être partenaire du projet Demain la forêt par l'entremise du professeur Jérôme Dupras, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique. Sa participation au projet vient confirmer son expertise largement reconnue en économie écologique et la nécessité de faire progresser la recherche et les connaissances dans ce domaine de grande importance pour l'avenir de nos communautés. »

Mme Murielle Laberge, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais

Fait saillant :

L'aide financière découle du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030, plus précisément de la mesure 5.3.1. « Identifier et développer des mesures et des créneaux d'intervention additionnels en matière de transition climatique ».

Liens connexes :

Sources : Rosalie Tremblay-Cloutier Attachée de presse Cabinet du ministre

de l'Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques Tél. : 438 777-3777 Alexandra Houde Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de

l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches Tél. : 418 380-2525 Dario Iezzoni Relations médias COPTICOM pour Jour de la Terre Canada Tél. : 438 395-3072 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques Tél. : 418 521-3991 Twitter

Facebook



SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques