Québec solidaire propose un programme pilote pour attirer les immigrants temporaires dans le secteur de la construction

QUÉBEC, le 16 avril 2024 /CNW/ - Alors que la construction de maisons et de logements a ralenti depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ et que la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction continue de s'aggraver, Québec solidaire propose la mise en place d'un programme pilote d'immigration permanente pour attirer des candidats à l'immigration dans le secteur de la construction.

« On ne règlera jamais la crise de l'habitation si on ne construit pas plus de maisons et de logements. La pénurie de main-d'œuvre ralentit notre industrie de la construction. On propose la création d'une voie rapide vers l'immigration permanente pour attirer plus de travailleurs et de travailleuses dans l'industrie, des personnes qui sont déjà ici, qui parlent français et qui peuvent nous aider à construire plus. C'est gagnant-gagnant. » souligne le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

« Ce genre de programme a été mis en place dans les dernières années pour pallier les pénuries sévissant dans plusieurs secteurs, comme la transformation alimentaire, de l'intelligence artificielle ou encore de la santé (préposés aux bénéficiaires) et c'est exactement ce que nous souhaitons recréer aujourd'hui. En effet, un tel programme pourrait combler près du tiers des 7800 travailleurs manquants dans l'industrie de la construction ! » ajoute Guillaume Cliche-Rivard, responsable du dossier immigration pour Québec solidaire.

Notre proposition en bref :

Ce programme donnerait accès à un certificat de sélection du Québec (CSQ), qui mène éventuellement à l'obtention de la résidence permanente.

Il s'adresse aux résidents non permanents qui se trouvent déjà au Québec, soit notamment les demandeurs d'asile, les personnes avec un permis de travail dans l'industrie de la construction ou les détenteurs de permis de travail ouverts.

Les individus participant au programme devront répondre à d'autres critères : Avoir occupé un emploi à titre de salarié dans le secteur de la construction résidentielle au Québec pendant au moins 12 des 24 mois qui précèdent la présentation de la demande (l'expérience de travail nécessaire sera cumulative et non consécutive en raison de la nature saisonnière de nombreux emplois dans ce secteur) ; Être titulaire d'un Certificat de compétence d'apprenti de la Commission de la construction du Québec (CCQ ) ; S'engager solennellement à obtenir un diplôme de formation dans le domaine de la construction reconnu par le Gouvernement du Québec dans un délai de 24 mois - c'est-à-dire une Attestation d'études professionnelles ou un Diplôme d'études professionnelles, incluant via la Démarche de reconnaissance des acquis et des compétences, le cas échéant ; Avoir une connaissance du français oral équivalente au niveau 7 de l'Échelle québécoise des niveaux de compétence en français.



SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Camille Godbout, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 562-8204 ou [email protected]