Québec signe un accord de principe de plus de 4,8 M$ pour la Fabrique de théâtre insolite de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a signé un accord de principe qui s'élève à 4 885 900 $ pour un projet de requalification de l'église Saint-James, située dans le site patrimonial des Récollets-de-Trois-Rivières et qui accueillera la Fabrique de théâtre insolite de la compagnie de théâtre trifluvienne Les Sages Fous. Elle en a fait l'annonce aujourd'hui à l'église Saint-James.

Cet accord de principe permet à la compagnie de théâtre Les Sages Fous de poursuivre ses démarches visant à convertir l'église Saint-James en lieu de diffusion des arts de la marionnette et d'y aménager des résidences d'artistes ainsi que des ateliers de création. Et, puisque la compagnie de théâtre souhaitait plus d'espace pour la création et la production de ses spectacles, les travaux permettront l'amélioration des lieux afin d'intégrer le matériel technique et d'accueillir le public.

L'accord de principe annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications et vise à contribuer à la relance économique après la pandémie en Mauricie. La Ville de Trois-Rivières soutiendra également le projet évalué à 7 M$.

Citations :

« Notre gouvernement est heureux, dans le cadre de la relance du milieu culturel, d'appuyer cette initiative qui contribue à rendre la culture accessible dans des lieux de qualité, et ce, à la grandeur du Québec. Une fois réaménagée, la Fabrique de théâtre insolite offrira aux artistes, ainsi qu'aux petits et aux grands, un lieu culturel adapté à leurs besoins. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la vision gouvernementale de préservation de notre patrimoine bâti et constitue un très bel exemple de nouvelle vocation pour un lieu de culte. Grâce à cet accord, nous préservons notre patrimoine, nous soutenons un projet d'infrastructure qui contribue à la relance économique après la pandémie en Mauricie et nous stimulons la vitalité culturelle de Trois-Rivières en aidant des créateurs de renommée internationale. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le projet de requalification de l'église Saint-James de la Fabrique de théâtre insolite dynamisera le centre-ville de Trois-Rivières et mettra en valeur un bâtiment important du patrimoine culturel trifluvien. Les Sages Fous, compagnie de théâtre internationale, pourront profiter de ce lieu afin de pratiquer pleinement leur art et ainsi offrir une expérience incroyable à tous les amateurs de théâtre de marionnettes. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'offre culturelle trifluvienne dans ce contexte de reprise économique. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Nous trépignons à l'idée de transformer ce bâtiment patrimonial d'exception en Fabrique de théâtre insolite, un lieu unique consacré à la marionnette et à l'imaginaire qui se spécialisera dans la création de nouvelles œuvres et formes théâtrales atypiques, marginales et hybrides. Nous accueillerons des artistes de renom autant que de la relève, provenant du Québec comme de l'international, qui viendront en résidence ou pour présenter leur spectacle à un public qui nous suit avec passion depuis le début. »

South Miller, directrice artistique des Sages Fous

