Québec se dote d'un Conseil de l'innovation pour accompagner les entreprises

QUÉBEC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, annonce la création du Conseil de l'innovation et la nomination du directeur général de cet organisme, M. Luc Sirois, qui agira ainsi à titre d'innovateur en chef du Québec.

Le mandat du Conseil de l'innovation et de l'innovateur en chef sera de dynamiser le développement de l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise. Ensemble, ses membres veilleront entre autres :

à multiplier les retombées économiques et sociales des écosystèmes d'innovation et d'entrepreneuriat dans les secteurs clés pour l'avenir du Québec;

à soutenir la performance des entreprises ainsi que des acteurs de la recherche et de l'innovation par le partage de savoir-faire et de meilleures pratiques;

à mesurer la performance du Québec en matière d'innovation par des études et des analyses comparatives pour s'inspirer des meilleures pratiques au monde.

Par la création du Conseil de l'innovation, Québec fédère ainsi l'écosystème d'innovation au Québec et établit des liens entre les différentes organisations publiques et privées. Les activités de QuébecInnove seront d'ailleurs intégrées au Conseil de l'innovation.

Le Conseil sera composé d'intervenants québécois, tant du milieu public que du milieu privé, reconnus pour leur vision stratégique et leur capacité à stimuler l'innovation au Québec. Il sera présidé par Mme Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval.

Durant la prochaine année, M. Sirois et le Conseil collaboreront avec le Ministère pour animer le processus de consultation lié à la mise à jour de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI), qui arrive à échéance en 2022. Leurs travaux se poursuivront au-delà du dépôt de la future SQRI afin de l'actualiser en continu.

Citations :

« Le défi pour le Québec et son génie inventif, c'est de rapprocher le monde de l'entrepreneuriat de celui de la recherche en vue de faire naître l'innovation. Le Conseil de l'innovation concentrera les forces de nos acteurs les plus influents en recherche et en innovation au sein d'une organisation dynamique et avant-gardiste. Avec la nomination de Luc Sirois à titre d'innovateur en chef, nous nous dotons en plus d'un leader capable de rallier la communauté d'affaires et celle de la recherche afin de renforcer la position du Québec dans des secteurs d'avenir. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Notre ambition est de faire du Québec l'une des sociétés les plus innovantes au monde, reconnue en tant que créatrice d'idées nouvelles, de solutions inspirantes ainsi que d'entreprises et d'organismes performants face aux grands défis sociétaux. Il faudra toutefois redoubler d'ambition, d'audace et de créativité pour y arriver. Heureusement, le Québec regorge de talents, d'innovateurs et d'entrepreneurs d'exception. Nos instituts de recherche se hissent parmi les meilleurs à l'échelle mondiale, et notre écosystème de soutien à l'innovation est des plus riches. Ensemble, nous pourrons développer des stratégies modernes pour continuer de briller. »

Luc Sirois, innovateur en chef du Québec

« En se dotant d'un Conseil de l'innovation et d'un innovateur en chef, le Québec veut se donner une vision ambitieuse pour ce qui est de la recherche, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. C'est en soi une initiative audacieuse qui nous maintient à l'avant-garde des nations innovantes et qui, par le fait même, renforcera notre culture de l'innovation. Les membres du Conseil ont démontré, dans leur milieu, des qualités de leadership et d'innovation remarquables. À l'écoute de leurs communautés, ils veilleront à propulser les efforts de l'innovateur en chef et de tous les acteurs de l'innovation technologique et sociale pour bâtir ensemble le Québec de demain. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval et présidente du Conseil de l'innovation

« Conjuguer recherche, innovation et entrepreneuriat est essentiel pour face aux grands défis de la planète et de l'humanité. Avec la mise en place d'un innovateur en chef et d'un Conseil de l'innovation, nous faisons un pas de plus pour transformer la science en retombées sociales, économiques et industrielles au Québec. Ce sera un plaisir d'œuvrer avec M. Sirois et les membres du Conseil à la promotion d'une société toujours plus innovante, éclairée et éclairante. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« La priorité qui est aujourd'hui donnée à l'innovation par le gouvernement représente une excellente nouvelle! Je suis fière que les réalisations des trois dernières années de toute l'équipe de QuébecInnove puissent se poursuivre au sein du Conseil de l'innovation. Insuffler une culture d'innovation dans nos entreprises et nos communautés demande un grand engagement de la part de tous les acteurs de l'écosystème, et je suis convaincue que ce nouvel organisme aura un effet majeur sur le développement socioéconomique du Québec au cours des prochaines années. »

Isabelle Foisy, présidente-directrice générale de QuébecInnove

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec a annoncé en juillet 2020 la création d'une nouvelle société de valorisation de la recherche publique, afin d'accroître la valorisation de la recherche publique, notamment par la commercialisation des innovations et les transferts technologiques ainsi que par la structuration de la valorisation des innovations sociales dans toutes les régions du Québec.

Par l'entremise de la SQRI, le gouvernement travaille à faire du Québec l'une des sociétés les plus innovantes à l'échelle mondiale, reconnue en tant que pépinière de talents, d'idées et d'innovations et créatrice de solutions face aux grands défis sociétaux.

En plus de la présidente du conseil d'administration et de son directeur général, le Conseil de l'innovation sera composé des membres suivants :

l'innovation sera composé des membres suivants : M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec;



M. Frantz Saintellemy, président et chef de l'exploitation de l'entreprise LeddarTech et fondateur du Groupe 3737;



M. Richard Chénier, directeur général de Centech;



M me Muriel Dubois , agr. ASC, première vice-présidente de Sollio Groupe coopératif;

, agr. ASC, première vice-présidente de Sollio Groupe coopératif;

M me Chantal Trépanier, fondatrice, associée et membre du conseil d'administration de l'entreprise Cognibox et présidente du conseil d'administration de l'Association québécoise des technologies.

Chantal Trépanier, fondatrice, associée et membre du conseil d'administration de l'entreprise Cognibox et présidente du conseil d'administration de l'Association québécoise des technologies. D'autres membres seront nommés sous peu afin de compléter le Conseil.

