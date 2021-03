Québec salue la publication d'une liste de minéraux critiques du Canada

QUÉBEC, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, salue et souligne l'annonce récente du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., concernant la publication d'une liste de minéraux critiques du Canada.

Le gouvernement du Québec a participé aux travaux ayant conduit à la publication de cette liste de minéraux critiques du Canada, ce qui a permis de considérer les minéraux critiques et stratégiques reconnus par le Québec. Sur la liste des 31 minéraux jugés critiques et stratégiques par le gouvernement fédéral, la grande majorité se trouve sur la liste déjà établie par le Québec, ce qui démontre la diversité géologique québécoise et son grand potentiel.

Le Québec est déterminé à assumer pleinement son leadership dans le développement de chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques et stratégiques (MCS), qui sont utiles pour les technologies. Rappelons que le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, lancé en octobre 2020, se déploie actuellement et que de nombreuses actions ont déjà été mises en avant.

Ces minéraux critiques et stratégiques offrent plusieurs occasions d'affaires, que ce soit sur les plans provincial, pancanadien ou international. D'ailleurs, le gouvernement des États-Unis a récemment exprimé sa volonté de sécuriser lui aussi les chaînes d'approvisionnement critiques de sa base industrielle. De plus, l'Union européenne souhaite également accélérer l'électrification de son économie, ce qui représente aussi des occasions d'affaires à saisir pour le développement des filières des minéraux critiques et stratégiques au Québec. Le Québec travaillera ainsi activement à concrétiser de nouveaux succès durables qui contribueront directement aux transitions énergétiques et technologiques mondiales en cours.

Citation :

« Je réitère la pleine collaboration du Québec comme partenaire fiable, éthique et durable pour la production, la transformation et le recyclage de minéraux critiques et stratégiques. Nous sommes prêts à participer à de nouvelles initiatives et à de nouveaux succès. Plusieurs actions et investissements du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques sont en cours. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Québec a établi une liste de 22 minéraux jugés critiques ou stratégiques. Parmi ces derniers, on trouve le lithium, le graphite et le nickel, pour ne nommer que ceux-là. Les MCS sont utilisés dans plusieurs sphères de la vie quotidienne et constituent un levier important pour notre économie et notre autonomie.

Le Québec produit déjà plusieurs minéraux stratégiques, dont le nickel, le cobalt, le titane, le niobium ainsi que le graphite, et des projets miniers sont en cours pour le lithium, le vanadium et les éléments des terres rares.

La valorisation des minéraux critiques et stratégiques permettra au Québec de poursuivre sa transition énergétique et technologique et de créer des emplois de qualité dans les régions tout en contribuant à développer une économie plus verte.

