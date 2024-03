Québec réduit le financement destiné aux groupes communautaires de Montréal qui luttent contre la pauvreté

Seulement 5 millions $ pour 7 mois reconduit dans les Alliances pour la Solidarité

MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Le Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, a confirmé la réduction de l'enveloppe des Alliances pour la solidarité à 5 millions pour Montréal, pour une durée de 7 mois seulement. Elle s'élevait plutôt à 11,8 M$ pour les 12 derniers mois. Ces informations ont été obtenues à six jours de la fin du financement pour l'année 2023-2024. Le processus d'allocation de l'argent dans les groupes, qui est géré par la ville de Montréal, ne sera vraisemblablement pas prêt pour le 1er avril et sera encore une fois retardé, le temps que la Ville détermine comment réagir face à cette importante diminution de financement.

« Confirmer si tardivement la reconduction d'une enveloppe destinée à lutter contre la pauvreté, en plus qu'elle soit diminuée en argent et en durée, ça crée inutilement des problèmes! Il va y avoir des bris de service à la population. Il va y avoir des gens qu'on ne pourra pas payer. Maintenir les groupes dans l'incertitude, l'instabilité et la précarité démontre tout le mépris du gouvernement de la Coalition Avenir Québec envers les personnes en situation de pauvreté et les organismes communautaires qui les soutiennent », s'insurge Marie-Andrée Painchaud-Mathieu, coordonnatrice au Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM).

« Y'aura-t-il des fonds supplémentaires pour pallier au moins les 6,8 M$ manquants comparativement à l'an passé? Y aura-t-il des sommes supplémentaires pour Montréal qui fait face à de multiples enjeux? On nous dit qu'il pourrait y avoir d'autres annonces en cours d'année, mais franchement, qu'on le dise tout de suite pour que les groupes cessent d'être dans l'insécurité et puissent faire leur travail! », s'exclame Yves Bellavance, coordonnateur de la CMTQ.

Rappelons que les ententes quinquennales des Alliances pour la solidarité sont conclues entre le gouvernement du Québec et des instances municipales dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS 2017-2023). Elles soutiennent financièrement des initiatives communautaires en matière de lutte à la pauvreté. Elles avaient été reconduites telles quelles pour l'année 2023-2024. Le prochain Plan de lutte à la pauvreté est attendu ce printemps, et les organismes communautaires montréalais s'attendent minimalement à la reconduction du montant de 11,8 M$ pour 2024-2025.

Le RIOCM compte plus de 350 membres, des organismes communautaires de Montréal œuvrant en santé et services sociaux. Il est l'interlocuteur privilégié du milieu communautaire auprès des CIUSSS de Montréal et de la Santé publique de Montréal.

La Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) regroupe 32 tables locales de concertation en développement social situées sur l'Île de Montréal.

SOURCE Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

Renseignements: Relations média : Lucie Poulin 514 544-6942; Informations et entrevues : Marie-Andrée Painchaud-Mathieu, coordonnatrice du RIOCM, Yves Bellavance, coordonnateur de la CMTQ