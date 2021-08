Québec Quantique - Québec accorde 2 M$ pour soutenir des initiatives dans le domaine des technologies quantiques

Tenue d'un camp d'entraînement en technologies quantiques du 6 avril au 26 mai 2021. Objectif : rassembler la communauté, et donner des informations et des outils stratégiques aux jeunes entreprises innovantes actives dans ce domaine.

Mise en place du site Web de Québec Quantique et de ses plateformes de communications, et réalisation de travaux sur la stratégie de développement industriel (proposition de la stratégie quantique).

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Création de contenus vulgarisateurs destinés aux chefs

de poste et aux employés du réseau des représentations du Québec à l'étranger, et d'outils de communication et de promotion des technologies quantiques québécoises

à l'international afin de sensibiliser certains marchés et partenaires potentiels à l'excellence du Québec dans ce domaine.