Québec Quantique - Plus de 5,2 M$ pour soutenir 26 projets d'innovation en technologies quantiques au Québec

MONTRÉAL, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'aides financières totalisant 5 240 052 $ pour soutenir la réalisation de 26 initiatives[1] sélectionnées au terme de deux appels de projets d'innovation en technologies quantiques.

Ces projets, qui totalisent des investissements de plus de 13,5 millions de dollars, viennent concrétiser les efforts d'innovation des entreprises et mettent en valeur les collaborations entre le milieu industriel et celui de la recherche pour stimuler le développement des technologies quantiques au Québec.

Le ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui.

« Avec ces projets, nous pouvons affirmer que la force de la quantique est son caractère transversal. C'est un créneau prometteur pour plusieurs secteurs clés de notre économie et pour toutes les régions du Québec. Avec de telles initiatives d'innovation en technologies quantiques, le Québec renforce sa place parmi les leaders à l'international dans ce domaine d'avenir! »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

Qu'est-ce que la quantique?

Les sciences quantiques, qui décrivent le comportement de la matière à l'échelle microscopique, permettent désormais de lire et de manipuler l'état de la matière et de la lumière à l'échelle subatomique. Cette capacité entraîne une nouvelle génération de technologies, appelées technologies quantiques, dans des domaines aussi variés que le calcul (ordinateur quantique, simulateur quantique), la détection (capteurs, senseurs), les communications (cryptage quantique) et les matériaux innovants (propriétés quantiques nouvelles, microfabrication).

Les appels de projets d'innovation en technologies quantiques sont destinés aux jeunes entreprises à fort potentiel de croissance ainsi qu'aux PME québécoises souhaitant réaliser des projets d'innovation issus d'activités de recherche et de développement dans les domaines suivants : calcul quantique, communication quantique, matériaux quantiques et métrologie et détection quantiques.

Les appels de projets comprennent quatre volets. Ceux-ci permettent de soutenir des projets d'innovation d'entreprises émergentes ou de PME grâce à une contribution gouvernementale allant jusqu'à 75 000 $. Ils appuient aussi des projets d'innovation collaboratifs de PME réalisés en partenariat avec un centre de recherche public ou avec une ou plusieurs PME (ou entreprises émergentes) par le biais d'une contribution gouvernementale pouvant atteindre 750 000 $.

Un appel de projets d'innovation en technologies quantiques est en cours. Les entreprises sont invitées à soumettre leur demande d'ici le 30 novembre 2021.

Annexe

Liste des initiatives sélectionnées

au terme du 1er appel de projets d'innovation en technologies quantiques

Entreprises, organismes et chercheurs Titres des projets Investissements Contributions financières Castor Optique Composants à fibre optique pour les communications quantiques 210 339 $ 37 310 $ Corporation NeoCtech Éléments des terres rares pour les technologies quantiques 150 210 $ 75 000 $ Few-cycle Laser contrôlé par la phase onde porteuse-enveloppe pour piloter des systèmes quantiques 316 000 $ 75 000 $ Les technologies NanoAcademic Solveur de transport quantique pour la conception assistée par ordinateur 117 883 $ 35 350 $ MPB Communications Développement de générateurs 2e harmoniques résonnants pour sources lumineuses monofréquences visibles haute puissance 279 016 $ 75 000 $ Nord Quantique Chaîne d'approvisionnement pour ordinateur quantique 150 000 $ 75 000 $ Plasmionique Développement d'un système de dépôt à grande échelle pour jonctions ferroélectriques nanostructurées 356 420 $ 75 000 $ Qubic Émetteur quantique micro-onde 150 000 $ 75 000 $ SB Quantum Radio atomique quantique pour communications unidirectionnelles 325 000 $ 75 000 $ Technologies

In A Blink Développement d'un système de communication par photons pour autobus 300 000 $ 75 000 $ Technologies infinityQ Conception d'une première preuve de concept - mesures physiques d'effets quantiques 219 200 $ 75 000 $ Two-Photon Research Canada Tableau d'imagerie UV à nanofils de puits quantiques 281 564 $ 75 000 $ 1QBit,

AWN Nanotech et

PRIMA Québec Innovation accélérée en chimie quantique et nanotechnologies carbone basée sur le calcul quantique 1 487 590 $ 726 088 $ Anyon Systèmes,

Qube 4D Ventures et Prompt-Québec Étalonnage automatique et réduction des erreurs d'un processeur quantique

par l'apprentissage profond 1 857 397 $ 750 000 $ SB Technologies,

Solmax International et

PRIMA Québec Assurance de la qualité de structures enfouies par magnétométrie vectorielle à base de diamant 599 550 $ 299 775 $ Ghyslain Gagnon (École de technologie supérieure de Montréal),

Société Quantum eMotion et Prompt-Québec Génération quantique de nombres aléatoires dans un procédé de fabrication de circuits intégrés CMOS standard 431 260 $ 217 001 $ Raman Kashyap (Polytechnique Montréal), MPB Communications et PRIMA Québec SPORTIQ : sources avancées pour les technologies quantiques 613 608 $ 81 443 $ Roberto Morandotti (INRS - Énergie, matériaux et télécommunications), OptoElectronic Components,

Technologies Ki3 photoniques et

PRIMA Québec Photonique évolutive et accessible pour la prochaine génération de dispositifs quantiques 390 000 $ 184 836 $ Tsuneyuki Ozaki (INRS - Énergie, matériaux et télécommunications),

Axis Photonique,

Quantum Valley Investment et

PRIMA Québec Développement de nouveaux matériaux quantiques et caractérisation ultrarapide à l'aide de la spectroscopie avancée à mi-infrarouge et térahertz 595 530 $ 280 164 $ Total 8 830 567 $ 3 361 967 $

Liste des initiatives sélectionnées

au terme du 2e appel de projets d'innovation en technologies quantiques

Entreprises, organismes et chercheurs Titres des projets Investissements Contributions financières ABC Dust Technologies Corp. Amélioration quantique du système de surveillance laser des poussières extrêmes 250 000 $ 75 000 $ Nord Quantique Qubit de seconde génération pour l'accélération de Nord Quantique 150 000 $ 75 000 $ Technologies Ki3 photoniques Source optique pour la génération de peignes de fréquences quantiques pulsés 182 000 $ 42 000 $ Nord Quantique et 1QBit Solutions avancées pour l'optimisation et la caractérisation de processeurs quantiques performants 1 494 181 $ 747 090 $ Plasmionique et Groupe RSL Développement de la technologie et des procédés de synthèse de diamant NV pour des applications dans le développement de la technologie quantique à température ambiante 724 122 $ 325 177 $ David Ménard (Polytechnique Montréal) et SMT Détonateur sans fil à récepteur quantique 812 604 $ 377 911 $ Roberto Morandotti (INRS - Énergie, matériaux et télécommunications) et OptoElectronic Components Caractérisation de dispositifs photoniques quantiques intégrés 1 065 532 $ 235 907 $ Total 4 678 439 $ 1 878 085 $

