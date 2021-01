Québec poursuit son partenariat avec l'Accélérateur Ecofuel

Québec, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, est heureux d'annoncer la prolongation de l'entente de collaboration entre le Gouvernement du Québec et l'Accélérateur Ecofuel au moins jusqu'au 31 décembre 2025. Cette prolongation permettra de soutenir davantage d'entreprises innovantes dans le secteur des technologies propres.

Signée en 2017, l'entente, d'une subvention maximale de 5,5 M$, avait pour objectif d'accroître les chances de succès des entreprises québécoises de ce secteur d'activité et de maximiser les retombées des investissements du gouvernement, dont ceux liés à son programme d'innovation Technoclimat. La présente prolongation de ce partenariat ne change pas la nature de l'entente, mais en assure une continuité pour permettre de développer l'entrepreneuriat et d'aider à la réalisation de projets de plusieurs dizaines d'entreprises additionnelles.

La mission de l'Accélérateur Ecofuel consiste à favoriser l'émergence de compagnies en démarrage dans le secteur des technologies propres. L'Accélérateur offre à des entrepreneurs des diagnostics, des ateliers de formation animés par des mentors spécialisés, un accompagnement personnalisé ainsi que des rencontres de réseautage avec des partenaires évoluant dans cet écosystème.

Une évaluation externe, réalisée à l'été 2020 à la demande du gouvernement, a fait ressortir que les services offerts par l'Accélérateur répondent bien aux besoins des entreprises qui en sont à l'étape d'amorçage et de démarrage (accès au financement, amélioration de la maturité d'affaires, accès à un réseau d'affaires et protection de la propriété intellectuelle). De plus, l'analyse montre un taux de succès notable, alors que la majorité des entreprises accélérées sont très actives et contribuent à la transition énergétique ainsi qu'à la croissance économique du Québec.

Citations :

« C'est avec fierté que j'ai pu constater le bilan positif des travaux réalisés par l'Accélérateur Ecofuel. Son rôle d'accompagnateur dans le domaine des technologies propres assure un soutien nécessaire auprès des jeunes entreprises. Le renouvellement de ce partenariat témoigne de l'aspect crucial et de la pertinence de ses actions dans la transition énergétique prioritaire pour notre gouvernement. L'offre de services de l'Accélérateur Ecofuel pourra notamment continuer d'être mise à profit auprès d'entreprises soutenues par le programme Technoclimat. L'innovation est assurément une voie d'avenir pour les Québécois. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'Accélérateur Ecofuel soutient les entreprises du secteur des technologies propres dans leur précieuse contribution à bâtir une économie plus verte et plus prospère pour le Québec. Par ses activités, il prend donc part à sa façon à la lutte contre les changements climatiques. C'est un atout de pouvoir compter sur un partenaire de ce genre. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« Nous sommes enthousiastes de poursuivre notre collaboration avec le Gouvernement du Québec, un partenaire essentiel en matière de soutien aux entreprises technologiques. Cette entente nous permet de continuer à accompagner des entreprises qui contribuent à la réduction des gaz à effet de serre et aux efforts du Québec en ce sens, mais aussi d'accroître nos collaborations avec des partenaires locaux et internationaux, au bénéfice des entreprises de technologies propres québécoises. D'ici la fin de cette entente, notre ambition est de tripler le volume annuel d'entreprises accélérées pour faire du Québec un leader mondial dans le secteur des technologies propres. »

Patrick Gagné, président-directeur général de l'Accélérateur Ecofuel

Faits saillants :

Le 17 décembre 2017, le Gouvernement du Québec annonçait, par l'entremise de Transition énergétique Québec, une aide financière de 5,5 M$ à l'Accélérateur Ecofuel afin d'accompagner plus d'entreprises du domaine des technologies propres à l'étape de l'amorçage et du démarrage.

L'Accélérateur Ecofuel, fondé en 2014 par Cycle Capital Management, vise à soutenir l'émergence de compagnies en démarrage et en amorçage du secteur des technologies propres. À ce jour, il a accompagné près de 60 entreprises dans leurs démarches pour développer et commercialiser leur technologie par l'entremise d'ateliers de formation et d'activités de mentorat et de réseautage.

Financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques et par la quote-part des distributeurs d'énergie, le programme Technoclimat a pour but d'encourager le développement, au Québec, d'innovations technologiques en matière d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables, de bioénergies et de réduction des émissions de gaz à effet de serre en offrant un soutien financier aux promoteurs de projets qui désirent démontrer le potentiel d'une innovation technologique.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur l'Accélérateur Ecofuel : ecofuelaccelerate.com

Pour en savoir davantage sur les modalités du programme Technoclimat : https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/innovation/programme/technoclimat

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Source :

Elizabeth Lemay

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Tél. : 514 882-5645

Information :

Relationniste de presse

Ministère de l'Énergie et des

Ressources naturelles

[email protected]

Tél. : 418 627-8609, poste 3061

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Liens connexes

https://mern.gouv.qc.ca/