Québec participe à une activité bilatérale avec l'Allemagne sur le développement de la filière de l'hydrogène vert

QUÉBEC, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, a participé aujourd'hui à l'activité virtuelle « Bilateral Hydrogen Workshop ». Cette rencontre était l'occasion pour le gouvernement, des organismes et des entreprises du Québec d'avoir des échanges et de créer des relations avec l'Allemagne, et plus particulièrement avec l'État de la Bavière, lors d'un atelier bilatéral sur l'hydrogène.

L'activité, qui en est à sa première édition, est une initiative de la Représentation de l'État de la Bavière à Montréal et du Center Hydrogen.Bavaria (H2.B). La rencontre avait pour objectif de rassembler des spécialistes et des décideurs politiques du Québec et de la Bavière afin de faire du réseautage, de favoriser des partenariats et de créer une base pour des projets internationaux dans le domaine de l'hydrogène.

Le ministre Julien a prononcé un mot d'ouverture soulignant les atouts du Québec et l'engagement du gouvernement dans le développement de la filière de l'hydrogène vert. Rappelons que l'hydrogène vert peut être produit à partir de biomasse ou par électrolyse de l'eau avec de l'électricité renouvelable, donc avec une intensité carbone faible.

Citation :

« Nous souhaitons faire du Québec un pôle mondial en hydrogène vert. Nous avons tout ce qu'il faut pour développer cette filière, dont une électricité verte et un environnement d'affaires favorable. Nous sommes toujours à la recherche de collaborations, de projets, d'innovation et d'expertise. Le Bilateral Hydrogen Workshop est donc une occasion de bâtir de nouveaux partenariats tant à l'échelle nationale qu'internationale. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Afin de lutter contre les changements climatiques, le gouvernement du Québec s'est fixé une cible de réduction des émissions de GES de 37,5 % par rapport au niveau de 1990 à l'horizon 2030. De plus, il entend réduire la consommation de pétrole de 40 % par rapport à 2013 d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050.

atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050. Pour assurer une transition énergétique et décarboner l'économie, des solutions complémentaires à l'électrification seront nécessaires, notamment le recours à l'hydrogène vert.

Le Québec bénéficie d'un partenariat avec l'Allemagne en matière énergétique, et particulièrement avec la Bavière. Ce partenariat se manifeste notamment par une coopération entre le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et la DENA, soit l'Agence allemande de l'Énergie. De plus, le Québec et la Bavière collaborent à l'occasion de la Conférence des chefs de gouvernement des Régions partenaires. Ce réseau privilégié, composé de sept gouvernements régionaux répartis sur cinq continents, encourage le partage et la coopération dans plusieurs domaines clés.

