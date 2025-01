Québec offre une nouvelle cartographie de l'occupation du territoire

QUÉBEC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) annonce qu'une toute nouvelle cartographie de l'occupation des terres du Québec est maintenant disponible aux acteurs clés travaillant à la gestion du territoire québécois.

Réalisé par le Ministère en partenariat avec le Département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke, ce nouveau produit combine l'imagerie satellitaire de haute précision et l'intelligence artificielle. Grâce à la classification semi-automatisée d'imagerie satellitaire couvrant l'ensemble du territoire, offrant une haute résolution et permettant une production rapide de données, la nouvelle cartographie couvre le Québec méridional et offre un accès unique aux différents types d'occupation des terres, dont les surfaces artificialisées, la végétation ainsi que les plans d'eau.

Dans un contexte de changements climatiques et de nouveaux enjeux en gestion et en aménagement du territoire, les informations géospatiales sont un atout indispensable. La nouvelle cartographie appuiera notamment la prise de décision en matière d'aménagement du territoire, de paysages et d'architecture dans le cadre de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire.

La Cartographie de l'occupation des terres du Québec est accessible gratuitement par l'intermédiaire du Répertoire des services Web et données géographiques du MRNF ainsi que sur la plateforme Données Québec. Elle sera bonifiée graduellement au fil du temps pour offrir davantage de possibilités et permettre d'autres usages pour soutenir les différents mandats des ministères et organismes du gouvernement.

Faits saillants :

Cette cartographie s'inscrit dans les mesures 1.3 « Mettre en place un système de monitorage de l'aménagement du territoire québécois sur les plans national, régional et métropolitain » et 7.2 « Produire une cartographie de référence visant à appuyer la prise de décision en matière d'aménagement du territoire, de paysages et d'architecture » du Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Ces deux mesures sont portées par le MRNF.

Liens connexes :

