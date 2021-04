Québec octroie une aide financière de 1,125 M$ à la Croix-Rouge canadienne

QUÉBEC, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, annonce l'octroi d'une subvention de 1 125 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour ses activités de soutien en situation de sinistre.

Cet appui financier permettra à la Croix-Rouge d'accroître ses capacités opérationnelles afin de mieux soutenir la population lors de sinistres. Concrètement, elle sera notamment en mesure d'améliorer le processus de recrutement de bénévoles et de concevoir de la formation et des outils. De plus, des ressources pourront être consacrées à la planification, à la préparation et au développement de ses actions dans trois secteurs d'intervention prioritaires, soit :

l'aide d'urgence aux sinistrés;

les services d'aide à l'hébergement temporaire;

les services d'accompagnement des clientèles vulnérables.

Citation :

« La Croix-Rouge est un organisme humanitaire de première importance. L'accompagnement et le soutien qu'elle offre aux personnes affectées par un sinistre ont une valeur inestimable. Le Québec a besoin de son expertise et de ses bénévoles dévoués. La bonification de l'offre de services permettra de répondre encore mieux aux besoins des personnes éprouvées. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La Croix-Rouge répond présente de diverses façons lorsque les Québécoises et les Québécois ont besoin d'aide, tant lors de situations et d'opérations d'urgence qu'en matière de prévention et de secourisme. Cet appui nous permettra d'accroître notre capacité à soutenir les victimes de sinistres au cours de nos interventions partout au Québec. Je remercie le gouvernement du Québec pour sa confiance envers notre mission humanitaire. »

Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge au Québec

Faits saillants :

Le ministère de la Sécurité publique investit dans une meilleure préparation aux sinistres en réponse aux changements climatiques qui augmentent la fréquence et l'ampleur des sinistres se produisant au Québec, comme les inondations printanières majeures en 2017 et en 2019.

La convention de subvention contribue à l'orientation 5 de la Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024 - Vers une société québécoise plus résiliente aux catastrophes, qui est de renforcer la capacité de réponses aux catastrophes.

