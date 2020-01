Québec octroie plus de 4 M$ pour favoriser l'accès au complexe de la Place des Arts

MONTRÉAL, le 26 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Dans une volonté de rendre la culture accessible au plus grand nombre de citoyens, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, octroie à la Société de la Place des Arts de Montréal une aide financière de 4,2 M$ qui lui permettra notamment de rendre accessible à tous le corridor reliant son complexe à la station de métro du même nom, et de le moderniser.

La ministre en a fait l'annonce aujourd'hui, à la Place des Arts, avec la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.

Ce montant du gouvernement du Québec permettra notamment aux personnes à mobilité réduite d'accéder plus facilement aux 6 salles et aux différents espaces publics de la Place des Arts, à partir de la station de métro à proximité. Au total, 52 places pour personnes à capacité physique restreinte sont disponibles dans les salles de la Place des Arts et quelque 500 personnes les utilisent chaque année, alors que le complexe offre annuellement un potentiel de 8127 places pour cette clientèle.

Un escalier sera démoli et une longue rampe le remplacera, sur toute la longueur du corridor qui relie depuis 1966 la Place des Arts à la station de métro du même nom. Les travaux, qui débuteront en avril 2021, permettront l'utilisation du corridor dès mars 2022 et s'arrimeront à ceux de la Société de transport de Montréal à la station de métro Place-des-Arts, dont la fin est prévue pour 2022.

Citations :

« Grâce à notre aide financière, c'est non seulement la Place des Arts qui devient encore plus accessible aux citoyens, mais tout le Quartier des spectacles, et tout un univers culturel. Cette plus grande accessibilité permettra à la Place des Arts d'être plus que jamais à la hauteur de son potentiel de diffusion. Je suis heureuse de faire partie d'un gouvernement qui soutient la mission culturelle des sociétés d'État, qui facilite la fréquentation des lieux et des manifestations artistiques du Québec, et qui fait en sorte que la culture soit une source de fierté au cœur du quotidien des Québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Cet heureux dénouement reflète bien notre détermination à promouvoir l'accès à la culture pour tous. Souvent, nous parlons de l'accès à la culture, dans le sens d'offrir la chance à tous les Montréalais et à tous les Québécois de se l'approprier, dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, nous parlons de l'accès, à son sens le plus essentiel, soit d'y accéder. Et ce, pour tous! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La Place des Arts accueille chaque année près d'un million de spectateurs. Toutes nos salles de spectacles, nos espaces publics et notre Esplanade extérieure sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous nous réjouissons donc de cette annonce du gouvernement du Québec qui permettra au corridor de devenir un lieu de circulation universel. Les travaux marqueront aussi de façon plus affirmée l'entrée de notre complexe culturel. L'expérience de tous sera bonifiée grâce à un parcours en paliers et à un environnement numérique lumineux qui mettra en vitrine les arts de la scène. »

Marie-Josée Desrochers, présidente-directrice générale de la Place des Arts

