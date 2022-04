Québec octroie plus de 1 M$ pour la création du Dispensaire urbain d'enseignement clinique à Sept-Îles

SEPT-ÎLES, QC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, ainsi que le ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord pour la création du Dispensaire urbain d'enseignement clinique (DUEC) à Sept-Îles.

Cette étape importante ouvre la voie à la mise en œuvre de ce projet qui sera un milieu clinique d'enseignement supérieur et de recherche basé sur des pratiques cliniques exemplaires se rapprochant le plus possible d'un milieu de soins réel.

En effet, le DUEC permettra de répondre à des besoins d'attraction, de formation, de perfectionnement et de rétention d'une main-d'œuvre spécialisée en sciences infirmières ainsi que des besoins de dispensation de soins de qualité à la population dans un environnement sécuritaire, attrayant et fonctionnel.

Citations :

« La concrétisation de ce projet d'enseignement clinique représente un apport important pour notre réseau de la santé qui a besoin de ces ressources humaines pour faire face aux besoins actuels de nos citoyens. Le DUEC, c'est aussi une belle réponse pour celles et ceux qui désirent se faire former et acquérir une expérience de qualité en matière de soins cliniques. Je ne peux qu'être heureux de la signature de ce protocole qui marque l'appui et l'accompagnement de notre gouvernement à la création de ce centre de formation en enseignement clinique sur la Côte-Nord. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La signature de ce protocole témoigne de la bonne collaboration qui existe entre le milieu de l'enseignement supérieur et le réseau de la santé et des services sociaux. Ce projet permettra de rendre disponibles des cliniciens bien formés, qui seront d'un appui inestimable pour le secteur de la santé. Je crois qu'il est essentiel que nos établissements soient au diapason des besoins des communautés qu'ils desservent. C'est ainsi qu'ils continueront de jouer leur rôle de premier plan afin d'assurer des services publics de qualité, tout en contribuant au développement économique du Québec et en assurant des standards d'excellence en matière de recherche scientifique. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Pour la population de la Côte-Nord, ce projet de dispensaire urbain pour l'enseignement clinique signifie des soins de santé plus accessibles, mais aussi l'occasion de former du personnel de soins qualifié dans la région. Cette approche permettra de rapprocher les modèles de soins des besoins particuliers des communautés du territoire. Il aura aussi des impacts concrets pour les citoyens, comme prévu dans le Plan d'action nordique de notre gouvernement, puisqu'il permettra de former des professionnels de la santé dans un contexte plus représentatif de la réalité de la région et des Nord-Côtiers. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Par la signature de ce protocole, notre gouvernement agit concrètement pour accroître la formation et la disponibilité d'une main-d'œuvre recherchée pour sa spécialisation en matière de soins cliniques. Grâce à l'implication des acteurs universitaires et de la santé, ce dispensaire voué à l'enseignement clinique des étudiants de niveaux collégial et universitaire sera certainement un centre de soins à la fine pointe de la pratique. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Lancé en 2010, le DUEC est le fruit d'un partenariat novateur entre le Cégep de Sept-Îles, la Société du Plan Nord, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord et l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

(UQAC). Ce projet, évalué à 1 375 000 $, est soutenu par le gouvernement du Québec à hauteur de 1 083 300 $, soit :

soutenu par le gouvernement du Québec à hauteur de 1 083 300 $, soit : 458 300 $ de la Société du Plan Nord, qui s'inscrit dans le cadre du Plan d'action nordique 2020-2022;



350 000 $ du CISSS de la Côte-Nord;



275 000 $ de l'UQAC.

La Ville de Sept-Îles complète le financement du projet avec 291 700 $.

Le Dispensaire urbain d'enseignement clinique bénéficiera d'une infrastructure en santé de proximité et sera aménagé dans les locaux du pavillon Alouette de l'UQAC, au campus de Sept-Îles.

l'UQAC, au campus de Sept-Îles. Le Plan d'action nordique 2020-2023 répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le Plan, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49e parallèle. Les 49 actions socioéconomiques du Plan d'action nordique ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Sources : Marjaurie Côté-Boileau, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756 ; Valérie Chamula, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 809-1180 ; Geneviève Tremblay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, 418 654-8246 ; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100