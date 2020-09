Québec octroie plus de 1 M$ pour appuyer des projets d'accompagnement de jeunes entreprises innovantes du secteur du numérique

QUÉBEC, le 29 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde plus d'un million de dollars sur trois ans afin d'appuyer cinq projets1 sélectionnés à la suite du deuxième appel de projets Parcours numérique Québec-France, lancé en octobre 2019. Les organismes choisis sont le Centre d'innovation et d'entrepreneuriat District 3, le Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB), Finance Montréal (Station FinTech Montréal), MT Lab et Zú. Le coût total des projets est évalué à plus de 1,8 million de dollars.

L'adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat), Mme MarieChantal Chassé, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les projets soumis ont été évalués par un comité mixte composé de représentants gouvernementaux et d'experts externes indépendants. Leur mise en place permettra l'accompagnement d'entrepreneurs au Québec et en France par des organisations dont l'expertise est reconnue. Les entreprises québécoises qui s'attaqueront au marché français bénéficieront de conseils des deux côtés de l'Atlantique.

Citation :

« Les projets réalisés dans le cadre du Parcours numérique Québec-France représentent une excellente façon de faciliter le maillage de jeunes entreprises québécoises et françaises innovantes, ou startups, et d'organismes d'accompagnateurs expérimentés en matière de développement de réseaux internationaux dans le secteur du numérique. Ils permettront également de tirer profit des connaissances développées sur le territoire français pour les organismes d'ici qui appuient les jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Le Québec est un endroit stratégique, où les startups créées en France pourraient choisir de s'installer. Notre gouvernement juge essentiel de se distinguer dans l'économie du numérique et de se tenir à l'avant-garde pour bénéficier des nouvelles tendances mondiales. »

MarieChantal Chassé, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat)

Faits saillants :

La création du Parcours numérique Québec- France , annoncée en mars 2018 à l'occasion de la 20 e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français, à Paris , s'appuie sur les rapports privilégiés qu'entretiennent les deux territoires. Cette initiative offre un parcours d'accueil structuré, au Québec et en France , aux jeunes entreprises québécoises et françaises innovantes du secteur du numérique. Elle vise aussi le soutien des partenariats et des échanges entre les incubateurs, les accélérateurs d'entreprises et les organismes qui accompagnent ces dernières.

, annoncée en mars 2018 à l'occasion de la 20 Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français, à , s'appuie sur les rapports privilégiés qu'entretiennent les deux territoires. Cette initiative offre un parcours d'accueil structuré, au Québec et en , aux jeunes entreprises québécoises et françaises innovantes du secteur du numérique. Elle vise aussi le soutien des partenariats et des échanges entre les incubateurs, les accélérateurs d'entreprises et les organismes qui accompagnent ces dernières. Les projets du Parcours numérique Québec- France , financés dans le cadre du volet 3 du Programme d'aide à l'entrepreneuriat, contribuent à faire reconnaître le Québec en tant que chef de file mondial en matière de pratiques d'incubation et d'accélération innovantes. Certaines initiatives se rapportant à des incubateurs et à des accélérateurs dans le cadre de ce programme sont présentées sous le nom de Startup Québec MD .

, financés dans le cadre du volet 3 du Programme d'aide à l'entrepreneuriat, contribuent à faire reconnaître le Québec en tant que chef de file mondial en matière de pratiques d'incubation et d'accélération innovantes. Certaines initiatives se rapportant à des incubateurs et à des accélérateurs dans le cadre de ce programme sont présentées sous le nom de Startup Québec . La marque Startup QuébecMD désigne une série d'actions gouvernementales en appui aux incubateurs, aux accélérateurs d'entreprises et aux centres d'entrepreneuriat universitaire qui offrent des services d'accompagnement aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance.

_________________________ 1. La liste des projets sélectionnés est présentée en annexe.

Lien connexe :

ANNEXE

Liste des projets sélectionnés

Organismes Description du projet Coût total

du projet Subvention

accordée Centre d'innovation et d'entrepreneuriat District 3 (Université Concordia) Le but de ce projet est de soutenir l'ensemble des 10 jeunes entreprises innovantes québécoises dans l'expansion de leurs efforts de vente en France, tout en appuyant 10 jeunes pousses françaises pour tester le Québec comme tremplin vers le marché nord-américain sur une période de trois ans. 288 518 $ 173 111 $ Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB) Ce projet permettra de valider techniquement les innovations des entreprises sélectionnées, de bénéficier d'une croissance fine de la réglementation et de l'homologation de produits de santé numérique en France et au Canada, de développer un réseau de contacts clés et de valider l'intérêt de partenaires commerciaux, de codéveloppement ou de financement. 418 165 $ 210 000 $ Finance Montréal (Station FinTech Montréal) L'organisme souhaite structurer un programme d'échange et d'accompagnement de jeunes entreprises innovantes dans le cadre de l'appel de projets. Il s'agira d'un programme d'accélération d'une durée de quatre semaines proposant une trousse d'outils pour immerger les jeunes pousses participantes dans l'écosystème des technologies financières au Québec et en France. 348 666 $ 209 199 $ MT Lab L'organisme prévoit envoyer 10 jeunes entreprises innovantes en France et accueillir 10 jeunes pousses du réseau France Tourisme Lab (FTL) au MT Lab. L'échange se réalisera en 5 étapes : présélection, mission 1, suivi et formations personnalisées, mission 2, bilan et orientation. 363 300 $ 210 000 $ Zú Le projet vise à créer un réseau de partenaires entre Zú et la France. L'objectif : consolider la relation avec Paris par la mutualisation des échanges, concrétiser le partenariat avec la Creative Factory de Nantes et faire de Zú un pôle d'attraction pour les jeunes pousses numériques françaises, notamment grâce au Lab TELUS 5G. 381 630 $ 210 000 $

TOTAL 1 800 279 $ 1 012 310 $

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650 ; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

