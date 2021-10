Québec octroie 3,3 M$ à la Société pour la nature et les parcs du Canada pour la création d'aires protégées et de corridors de conservation en collaboration avec le monde municipal

QUÉBEC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accordera 3,3 M$, au cours des exercices financiers 2021-2022 et 2022-2023, à la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP), pour le financement de son initiative de conservation « Présent pour les municipalités ».

C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette.

La subvention octroyée à la SNAP lui permettra d'appuyer financièrement les municipalités dans les projets de protection et de mise en valeur des milieux naturels réalisés sur leurs territoires. L'organisme et les municipalités contribueront donc à renforcer la représentativité du réseau d'aires protégées, notamment dans le sud du Québec, là où la biodiversité est la plus riche mais également la plus menacée.

Les municipalités locales et les MRC bénéficieront également d'autres avantages concrets de cette initiative de la SNAP, notamment :

Une meilleure connaissance des milieux naturels situés au sein des territoires municipaux et une meilleure compréhension de l'importance de les protéger;





La réalisation de projets de protection de milieux naturels d'intérêt, y compris la protection d'habitats d'espèces à statut précaire ainsi que la protection de milieux humides et riverains;





Le développement et la consolidation du réseau québécois d'aires protégées, y compris la consolidation de portions de territoires déjà acquises dans le cadre des précédents programmes d'aide à l'intendance privée;





La création de corridors de conservation permettant d'augmenter la résilience des populations floristiques et fauniques ainsi que celle du réseau des aires protégées aux changements climatiques;





L'amélioration de la qualité de vie des citoyens résidant au sein des municipalités qui auront pu tirer avantage de l'initiative de conservation « Présent pour les municipalités », puisqu'ils pourront bénéficier de nombreux milieux naturels protégés.

Citations :

« Protéger les milieux naturels et assurer leur résilience à long terme, c'est l'une des choses qu'il faut faire pour s'adapter aux changements climatiques et continuer de profiter des bénéfices que la nature nous offre. Avec la subvention accordée à la SNAP pour la réalisation du programme "Présent pour les municipalités", le gouvernement du Québec se donne des moyens concrets pour accélérer le rythme en matière de protection de la biodiversité au sud, là où la plus grande partie de la population vit et peut en profiter. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La SNAP, section Québec est fière de mettre l'épaule à la roue afin d'augmenter la protection du territoire dans le sud du Québec. Grâce à cet investissement du gouvernement du Québec, nous allons travailler avec les acteurs municipaux et régionaux ainsi qu'avec différents utilisateurs du territoire afin de concrétiser de nouvelles aires protégées et de mettre en place des corridors de conservation au sud du 49e parallèle. Plus que jamais, il est essentiel de protéger nos milieux naturels de proximité, au bénéfice de notre santé et de celle des autres espèces avec qui nous partageons le territoire. »

Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec

Faits saillants :

La subvention accordée à la SNAP est issue des 50 M$ réservés au soutien à la biodiversité annoncés dans le cadre du discours sur le budget 2020-2021.





Se déclarant lié à la Convention sur la diversité biologique depuis 1992, le Québec considère que les aires protégées constituent l'un des éléments fondamentaux pour le maintien de la diversité des espèces, des écosystèmes et des ressources génétiques sauvages, ainsi que pour l'atteinte des objectifs de développement durable.





Rappelons que la SNAP a pour mission la protection de la nature. Elle travaille au développement et à la consolidation du réseau d'aires protégées au Québec.

Pour s'informer sur les aires protégées au Québec : www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/.

