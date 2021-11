Québec Mines + Énergie : une édition virtuelle sur le thème « Nos ressources au service d'un avenir durable et responsable »

QUÉBEC, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles vous informe de la tenue de la 42e édition de Québec Mines + Énergie, sous une forme virtuelle, présentant un programme enrichi et d'actualité. C'est un événement incontournable de synergie et d'échanges de connaissances scientifiques des secteurs minier et énergétique. Ce rendez-vous aura lieu du 22 au 25 novembre prochains sur le thème « Nos ressources au service d'un avenir durable et responsable ».

Le programme comprend 2 ateliers et près de 20 séances, qui regroupent plus d'une centaine de conférenciers, ainsi que des occasions de réseautage qui permettent d'enrichir les connaissances. La mise en commun des différentes expertises multiplie les possibilités au profit de nouvelles avenues et du développement durable.

Parmi la variété de sujets abordés, notons les suivants :

Minéraux critiques et stratégiques : exploitation minière, développement des filières et valorisation;

Intelligence artificielle appliquée au Québec;

Développement durable du territoire nordique;

Électrification de l'économie et mobilité électrique;

Hydrogène et bioénergies : enjeux politiques, économiques et techniques ainsi que réalisations.

Les inscriptions pour l'édition 2021 de Québec Mines + Énergie sont en cours jusqu'à sa tenue. L'année dernière, près de 1 300 participants au total se sont rassemblés en ligne pour assister aux diverses activités. Ceux-ci provenaient de différents milieux, que ce soit scientifique, économique, de l'exploration, de l'exploitation, industriel, gouvernemental ou des affaires.

Québec Mines + Énergie - Volet Découverte

Le congrès comporte traditionnellement un volet « Découverte » qui a pour but de faire découvrir aux jeunes l'importance des domaines minier et énergétique dans notre mode de vie. Cette année, Québec Mines + Énergie propose à nouveau une activité ludique et enrichissante aux jeunes du 3e cycle du primaire (5e et 6e année) et du secondaire. Sur le thème « Pleine charge vers l'avenir! », une série de capsules éducatives est présentée et un concours est offert, lequel porte sur les sujets actuels liés aux mines et à l'énergie. En équipe de 5 à 10 élèves, il est possible de participer au concours d'ici au 10 novembre.

Tous les détails entourant le programme et les inscriptions, dont les tarifs, se trouvent sur le site Web de Québec Mines + Énergie.

