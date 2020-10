Québec Mines + Énergie présente le rendez-vous virtuel 2020

QUÉBEC, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles annonce la tenue d'une édition spéciale de Québec Mines + Énergie cette année. Le rendez-vous 2020, qui aura lieu les 16, 17 et 18 novembre prochain, sera entièrement virtuel et gratuit. Sur le thème « Mines et Énergie : Au cœur de la vitalité économique », il offrira un tour d'horizon sur les grandes avancées et les perspectives d'avenir pour l'industrie minière et énergétique.

Les conférences seront offertes par des personnalités de renom, d'ici et d'ailleurs. L'objectif : offrir aux participants un bagage de connaissances des plus appréciables pour relever les défis de l'industrie. Le rassemblement virtuel propose des présentations qui permettront de mieux connaître les innovations techniques, stratégiques et géopolitiques de l'industrie minière et énergétique.

Parmi les sujets abordés, notons :

les minéraux critiques et stratégiques;

la transition énergétique et l'électrification de notre économie;

l'apport de l'hydrogène et des bioénergies dans la décarbonation;

les travaux d'acquisition de connaissances géoscientifiques du Ministère.

Les inscriptions pour Québec Mines + Énergie - Le rendez-vous virtuel 2020 débutent dès aujourd'hui. Les places étant limitées, les premiers participants à s'inscrire auront priorité pour sélectionner les séances qui les intéressent.

Québec Mines + Énergie - Volet Découverte

Chaque année, le congrès comporte un volet « Découverte » qui a pour but de faire découvrir aux jeunes (5e année à la 3e secondaire) l'importance des domaines minier et énergétique dans notre mode de vie. L'an dernier, c'est plus de 2 500 élèves qui ont profité de ce volet au Centre des congrès de Québec.

En raison de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, une édition spéciale sur le Web sera offerte cette année, du 17 au 19 novembre. Sur le thème « Citoyens de demain : découvrez la richesse de nos ressources naturelles! », des capsules scientifiques éducatives seront mises en ligne au bénéfice des jeunes. Elles seront accompagnées d'un concours de type jeu-questionnaire, pour lequel trois prix seront tirés au hasard parmi les participants.

Liens connexes :

Tous les détails entourant le programme et le rendez-vous virtuel se trouvent sur le site de Québec Mines + Énergie.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles