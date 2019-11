Québec Mines + Énergie 2019 - Une 40e édition couronnée de succès!

QUÉBEC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La 40e édition du congrès Québec Mines + Énergie a été un succès sur le plan de la participation! Ainsi, près de 2 000 participants ont franchi les portes du Centre des congrès de Québec, nombre auquel il faut ajouter les 2 500 jeunes qui ont pris part aux journées éducatives. Ce lieu de rencontre privilégié pour les professionnels et les passionnés des sciences de la Terre, des mines et de l'énergie a été une belle occasion de parfaire leurs connaissances, d'assister à plusieurs activités et de réseauter avec les acteurs de l'industrie.

En plus des nombreux conférenciers de renom, Québec Mines + Énergie a eu la chance d'accueillir le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, ainsi que l'Honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario. D'autres personnalités bien connues ont également pris part au congrès, notamment M. Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec.

En marge du congrès, plusieurs activités se sont tenues afin de soutenir l'industrie minière par la mise en place de moyens qui sauront simplifier la vie des entreprises dans leur expansion et leur gestion quotidienne. L'enjeu de la transition énergétique a suscité un engouement significatif avec l'électrification de l'économie et l'émergence d'une filière québécoise de l'hydrogène. Les bioénergies et l'innovation sociétale avec les investissements en énergies vertes, les biodéchets et les biocarburants ont eu la faveur du public.

Lancement du Bureau de coordination des droits

Le Gouvernement du Québec veut accélérer la réalisation des projets et créer des emplois de qualité, en améliorant l'environnement d'affaires des promoteurs et en facilitant leurs démarches. À cet effet, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, a annoncé la mise en place d'un bureau de coordination des droits qui assurera une meilleure gestion des délais administratifs dans l'attribution des droits (permis et autorisations), sans toutefois faire de compromis en matière d'exigences réglementaires. De plus, des tables interministérielles en région, centrées sur l'attribution des droits, proposeront un accompagnement coordonné et personnalisé aux promoteurs. L'objectif : assurer une meilleure coordination gouvernementale dans l'attribution des droits. Outre le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, quatre ministères sont partenaires du projet, soit le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui sont également responsables de l'attribution des droits, de même que le ministère de l'Économie et de l'Innovation et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Québec Mines + Énergie en quelques faits saillants :

Près de 2 000 participants ont franchi les portes du Centre des congrès de Québec.

Plus de 100 conférences, 7 formations ainsi que plusieurs autres activités se sont tenues durant quatre jours.

Quelque 40 conférenciers de renom et internationaux ont présenté les enjeux de la transition énergétique.

Le ministre Jonatan Julien était aussi sur place et en a profité pour annoncer qu'une réflexion publique sur la place du Québec dans la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques sera entreprise.

Le cocktail réseautage avec les entrepreneurs des Premières Nations, présenté par la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador , a attiré son lot de participants.

, a attiré son lot de participants. L'Allemagne, premier marché d'exportation du Québec en Europe , était le pays invité de cette 40 e édition de QM+É. Les échanges et rencontres ont permis de constater avec enthousiasme le grand potentiel du marché allemand en minéraux critiques et stratégiques pour les entreprises québécoises actives dans ces filières.

, était le pays invité de cette 40 édition de QM+É. Les échanges et rencontres ont permis de constater avec enthousiasme le grand potentiel du marché allemand en minéraux critiques et stratégiques pour les entreprises québécoises actives dans ces filières. Du maillage d'affaires a été organisé entre 25 entreprises et autant d'entreprises des Premières Nations.

Des bourses totalisant 13 700 $ ont été remises à des étudiants de collèges et d'universités.

La Société d'exploration en géophysique a tenu son concours étudiant communément appelé le Challenge Bowl qui permettra à l'équipe gagnante de représenter le Québec à la finale canadienne de Calgary .

qui permettra à l'équipe gagnante de représenter le Québec à la finale canadienne de . Les journées éducatives ont attiré 2 500 jeunes qui ont été initiés aux sciences de la Terre, des mines et de l'énergie.

Participants et collaborateurs

Le congrès Québec Mines + Énergie 2019 a réuni les principaux acteurs du développement des ressources minérales et de l'énergie du Québec. Il compte de précieux collaborateurs, dont l'Association minière du Québec, l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, la Commission géologique du Canada, Nergica, l'Association des économistes québécois, DUNSKY Énergie, Polytechnique Montréal et la Ville de Québec.

Citation :

« La 40e édition du congrès Québec Mines + Énergie a été des plus stimulantes pour les participants. La table est maintenant mise pour la création du bureau de coordination des droits et la mise en place de six projets pilotes dans le secteur minier. Il s'agit d'un bon point de départ pour tester cette nouvelle approche. J'ai eu l'occasion l'an dernier de discuter avec des sociétés minières de la complexité et de la lourdeur administrative du processus actuel lorsque ces dernières souhaitaient démarrer un projet. Je m'étais engagé à accélérer le processus de réalisation des projets miniers tout en gardant toute notre rigueur dans les critères à respecter, ce qui permettrait de créer des emplois de qualité et de générer de la richesse au bénéfice de l'ensemble de la population. Nous sommes déjà en action, et même bien avancés! En créant un environnement d'affaires plus attractif, notre gouvernement positionnera mieux le Québec sur la scène internationale et attirera plus d'investisseurs étrangers. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Liens connexes :

