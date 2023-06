Québec met l'accent sur la rénovation des habitations à loyer modique

QUÉBEC, le 7 juin 2023 /CNW/ - La Société d'habitation du Québec annonce le lancement du Programme de rénovation des habitations à loyer modique (PRHLM). Celui-ci a pour objectif d'assurer la pérennité d'une offre d'habitations à loyer modique de qualité et sécuritaires qui réponde aux besoins.

Ce programme comprend trois volets :

Volet 1

Soutien à des travaux de rénovation visant à accroître ou à améliorer la qualité, la fonctionnalité ou le niveau de service de l'immeuble pendant sa durée de vie utile ou visant le maintien d'actifs ou la résorption d'un déficit de maintien d'actifs.

Volet 2

Aide accordée pour des travaux de reconstruction d'ensembles immobiliers vétustes, comme des travaux de démolition et de reconstruction pour une amélioration matérielle, une adaptation ou un réaménagement qui apporte des modifications importantes.

Volet 3

Soutien à des travaux de rénovation ou de reconstruction à la suite d'un sinistre, comme un incendie ou une inondation.

L'aide financière couvre la totalité des dépenses admissibles, moins la contribution financière versée par une municipalité, un assureur ou un tiers responsable.

Faits saillants :

Le PRHLM de la Société d'habitation du Québec (SHQ) est offert dès maintenant.





Il vise les ensembles immobiliers dont l'entente de financement fédérale-provinciale a pris fin ou ayant été construits sans être liés par l'une de ces ententes.





Les organismes admissibles sont les gestionnaires des ensembles immobiliers visés par le PRHLM; pour en bénéficier, ils doivent déposer une demande d'aide financière à la SHQ et éventuellement signer une convention d'aide financière.





Pour tous les volets, l'aide financière correspond à 100 % des dépenses admissibles, moins la contribution financière versée par la municipalité.





Les municipalités seront appelées à contribuer à environ 10 % des coûts, selon les différents volets du programme.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le habitation.gouv.qc.ca.

Pour en connaître davantage sur les activités de la SHQ :

