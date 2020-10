Québec lance une consultation en ligne pour sa prochaine stratégie gouvernementale de développement durable

QUÉBEC, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Du 5 au 25 octobre, les citoyennes et citoyens du Québec sont invités à se prononcer sur les différents thèmes envisagés pour la Stratégie gouvernementale de développement durable 2022-2027 (SGDD 2022-2027). Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette a annoncé aujourd'hui le début d'une consultation publique en ligne qui guidera l'élaboration de la nouvelle stratégie de développement durable.

La présente stratégie gouvernementale, qui arrive bientôt à échéance, sera prolongée d'une année pour permettre la poursuite des travaux d'élaboration de la SGDD 2022-2027 retardés par la crise sanitaire. Au cours des derniers mois, plusieurs partenaires externes ont été sollicités dans le cadre de consultations ciblées, et plus d'une dizaine de groupes de travail interministériels ont été mis sur pied. En plus de la consultation publique en ligne, une commission parlementaire est prévue à l'été 2021.

Une stratégie misant sur les enjeux actuels

La SGDD 2022-2027 sera axée sur des objectifs clairs et précis et reflètera les priorités et les ambitions des Québécois. Plus précisément, elle identifiera les repères qui guideront les ministères et organismes gouvernementaux dans la mise en œuvre de lois, de politiques, de programmes et de services à la population visant à faire du Québec une société plus verte, innovante et socialement responsable. Ces lignes directrices permettront de répondre efficacement aux défis socioéconomiques et environnementaux que connait le Québec, tels que l'aménagement du territoire et la mobilité, les achats publics écoresponsables, la solidarité sociale et l'inclusion.

« Les derniers mois ont été très parlants quant à l'impact de nos habitudes de vie sur l'environnement. Les citoyens et les organisations ont été nombreux à demander que nos actions redémarrent en prenant un virage durable et vert. Aujourd'hui, en tenant cette consultation sur la prochaine stratégie de développement durable, nous souhaitons avoir votre son de cloche sur les priorités que nous avons identifiées. Plus que jamais, nous voulons accélérer le mouvement vers un Québec innovant, prospère et solidaire. Si l'État doit outiller et mobiliser la population, il doit aussi montrer l'exemple. C'est ce que nous nous engageons à faire avec la future stratégie. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants

Les 11 sujets retenus pour cette consultation :

• La consommation responsable

• La lutte contre le gaspillage alimentaire

• Le développement économique vert et durable

• L'investissement responsable et la finance durable

• Les milieux de vie durables

• L'accès à la nature et le bien-être

• La famille écocitoyenne

• La solidarité sociale et l'inclusion pour un développement durable

• La mobilité durable

• La transition numérique écoresponsable

• L'exemplarité de l'État en matière d'écoresponsabilité

Liens connexes :

Pour participer à la consultation publique en ligne sur la prochaine stratégie gouvernementale de développement durable :

https://consultation.quebec.ca/processes/developpementdurable

Pour en savoir plus sur la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 et consulter son dernier rapport de mise en œuvre :

www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/developpement-durable/strategie-gouvernementale/.

Pour consulter le rapport sur l'état du développement durable au Québec : http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/etat-situation-dd-2013-2019.pdf

