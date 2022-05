Québec lance une consultation en ligne pour le Plan directeur pour le développement de l'acériculture en forêt publique

QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance aujourd'hui une consultation publique en ligne afin d'obtenir les commentaires de la population et des partenaires du secteur forestier sur son projet de plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique.

La production acéricole fait partie du patrimoine québécois et représente une activité économique majeure pour le Québec et ses régions. D'ailleurs, le Québec est le producteur de sirop d'érable le plus important au monde grâce à son potentiel acéricole unique tant en forêt publique qu'en forêt privée.

Pour maintenir ce rôle de chef de file mondial, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs souhaite soutenir les entreprises actuelles et favoriser le développement de nouveaux projets d'exploitation acéricole.

Pour ce faire, le ministre a demandé que soit produit un projet de plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique. Ce document permettra d'encadrer, de manière cohérente, à l'échelle de tout le territoire québécois, le développement de la filière acéricole.

Les orientations stratégiques proposées dans le plan constitueront des références destinées à guider et à influencer la gestion de l'acériculture en forêt publique à court, à moyen et à long termes.

La consultation en ligne est accessible dans le site Web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Au Canada, de 2016 à 2020, la production moyenne annuelle de sirop d'érable se chiffrait à 164,3 millions de livres.

, de 2016 à 2020, la production moyenne annuelle de sirop d'érable se chiffrait à 164,3 millions de livres. Le Québec représente une part moyenne de 92 % du volume de production canadienne et de 71,4 % de la production mondiale sur l'ensemble de la période.

En 2020, les exportations québécoises de produits acéricoles dépassaient légèrement 497 millions de dollars pour un volume de 130 millions de livres.

En 2020, le nombre d'entailles exploitées était de 48,8 millions, dont près de 18 % en forêt publique.

