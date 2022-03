QUÉBEC, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des modifications apportées à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le gouvernement du Québec lance un projet pilote afin d'expérimenter des règles particulières et de récolter des renseignements sur les activités relatives aux conducteurs de chiens de sang. Ce projet mènera au futur règlement encadrant ces activités, dans l'optique d'assurer le bien-être animal dans un contexte de chasse par la réduction de la souffrance du gibier blessé.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, fait aujourd'hui cette annonce de concert avec le président de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec (ACCSQ), M. Simon Lemay.

Ainsi, dans le cadre du projet pilote, certains conducteurs de chiens de sang pourront abattre eux-mêmes, à l'aide d'une arme à feu, un orignal, un cerf de Virginie ou un ours noir blessé mortellement par un chasseur. Les conducteurs participants seront exceptionnellement autorisés à le faire le jour ou la nuit. Ils devront cependant aviser les agents de protection de la faune avant d'entreprendre une recherche en communiquant avec SOS Braconnage, au 1 800 463-2191. La Protection de la faune du Québec s'assurera du respect des normes et des obligations relatives au projet pilote sur le terrain.

La période d'inscription pour les conducteurs souhaitant participer à ce projet pilote est maintenant ouverte. Dans la phase 1 du projet, un maximum de 50 conducteurs de chiens de sang sera choisi, selon certains critères, pour les saisons de chasse du printemps et de l'automne 2022. Un second appel de candidatures sera effectué pour la deuxième année du projet, qui se déroulera en 2023.

Les personnes intéressées sont donc invitées à consulter dès maintenant le site Web du Ministère pour connaître toutes les modalités et accéder au formulaire d'inscription. Les formulaires d'inscription dûment remplis pour les saisons du printemps et de l'automne 2022 doivent être soumis en ligne d'ici le 17 avril 2022. Aucune période d'inscription n'aura lieu à l'automne.

« Ce projet pilote, rendu possible à la suite de l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et d'autres dispositions législatives, en juin 2021, permettra de mieux connaître et d'encadrer la recherche de gibier blessé, au bénéfice de notre grande faune. Cet appel aux conducteurs de chiens de sang nous permettra aussi de mieux saisir l'importance et la valeur de leur travail. Grâce à leur appui, nous pourrons élaborer ensemble un cadre législatif approprié et durable. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« Nous sommes très heureux de cette avancée et remercions le ministre Dufour et son équipe d'avoir été à l'écoute de nos demandes. Ce projet pilote représente une étape significative vers la reconnaissance du travail des conducteurs de chiens de sang au Québec et établit le cadre législatif qui permettra de mieux répondre au besoin des Québécois, et particulièrement des chasseurs de grand gibier du Québec. »

M. Simon Lemay, président de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec

Fondée en 2008, l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec (ACCSQ) se donne comme objectifs d'offrir un service de récupération de gros gibier blessé et de sensibiliser la population à l'importance de faire appel aux conducteurs lorsque la piste d'une bête a été perdue durant la chasse. Étant le leader dans ce domaine au Québec, l'Association a également comme rôle de former les conducteurs.

Même si les conducteurs de chiens de sang qui participeront au projet pilote auront le droit de porter une arme, il demeure toujours interdit d'utiliser un chien pour chasser le cerf de Virginie, l'orignal ou l'ours noir. La chasse à l'aide de chiens n'est en effet permise que pour la chasse au petit gibier.

