Québec lance un programme pour soutenir l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable par les municipalités

QUÉBEC, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les municipalités responsables d'un prélèvement d'eau, à savoir celles qui desservent plus de 500 personnes, ont maintenant accès à un nouveau programme d'aide financière pour l'élaboration d'un plan visant à mieux protéger leurs sources d'eau potable, a annoncé ce jeudi le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Le Programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable (PEPPSEP) s'adresse à plus de 500 municipalités et vise à leur permettre de définir des mesures de protection, pour minimiser, voire éliminer, les menaces pouvant affecter la qualité ou la quantité des eaux qu'elles exploitent. Il s'agit de menaces que les municipalités ont déjà identifiées lors de l'analyse de la vulnérabilité de ces eaux, laquelle est exigée par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.

L'aide financière accordée varie entre 24 500 $ et 123 250 $ par installation de production d'eau potable visée, en fonction du type de source d'approvisionnement en eau. Comme des menaces peuvent affecter l'eau exploitée de plusieurs municipalités, le Programme encourage la formation de partenariats pour qu'elles unissent leurs efforts dans l'identification et la planification de mesures de protection conjointes et adaptées à leurs réalités.

Une aide additionnelle variant entre 10 000 $ et 30 000 $ par installation est également prévue pour favoriser l'accompagnement des partenariats dans l'élaboration d'une proposition commune de plan de protection. Les organismes de bassin versant (OBV), les mandataires des tables de concertation régionales (TCR), les municipalités régionales de comté (MRC) ou d'autres organismes ayant les compétences nécessaires pourraient être retenus à cet effet pour faciliter la concertation des partenariats.

Citations :

« Au fil des ans, certains évènements ont démontré l'importance de se doter d'un plan de protection des sources d'eau potable. Cet outil est nécessaire pour compléter la sécurisation de la chaîne de production de l'eau potable de la source au robinet. L'élaboration du plan de protection est une étape qui contribuera à sécuriser les efforts et les investissements majeurs réalisés jusqu'ici par les municipalités dans la production d'une eau potable de qualité. Je suis fier de la mise en œuvre de ce programme. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'eau est une ressource primordiale que nous devons tous dès maintenant nous engager à préserver. Notre gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre de différentes mesures de protection, de valorisation et de pérennisation non seulement de nos sources, mais aussi de nos réseaux et infrastructures d'eau pour assurer le maintien et la qualité de ce service essentiel pour nos citoyennes et citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Lien connexe :

Pour consulter la page Web sur le PEPPSEP :

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/peppsep/index.htm.

