Québec invité à mettre de l'ordre dans le jeu en ligne

MONTRÉAL, le 9 févr. 2026 /CNW/ - À l'instar de nombreux chercheurs et experts de la santé publique, une coalition de grandes entreprises privées de jeu en ligne presse le gouvernement du Québec de définir ses propres règles pour mettre de l'ordre dans les quelque 2 000 sites web de qualité variable offrant casino, pari sportif et poker aux joueurs québécois. À défaut de définir un cadre réglementaire adapté à la réalité du jeu en ligne, le Québec met à risque des gens vulnérables et se prive de plus de 300 millions $ en revenu de taxation chaque année, souligne la Coalition québécoise du jeu en ligne dans son mémoire déposé aujourd'hui dans le cadre des consultations pré-budgétaires du ministère des Finances du Québec.

En ciblant son action uniquement sur l'offre de jeu « physique », comme les Salons de jeux de Loto-Québec en région, les appareils de loterie vidéo (ALV) ou les soirées de bingo, le Québec rate une cible qui est désormais partout : le jeu en ligne.

Citation

« Pourquoi limiter l'encadrement du jeu en ligne aux seuls sites de Loto-Québec, alors que l'offre disponible sur Internet est bien plus vaste? Le Québec pourrait très bien appliquer les mêmes règles aux plateformes privées de jeu en ligne, que ce soit pour la publicité, la vérification de l'âge et la reddition de compte, par exemple. Cela permettrait de canaliser la vaste majorité du jeu en ligne vers un environnement de jeu stable et réglementé, ce qui est souhaitable pour tout le monde, » affirme Ariane M. Gauthier, porte-parole de la Coalition québécoise du jeu en ligne.

Recommandations

À partir des observations des experts de la santé publique et de l'expérience de l'Ontario et de l'Alberta, la Coalition québécoise du jeu en ligne fait quatre recommandations au gouvernement du Québec pour enfin mettre de l'ordre dans le jeu en ligne :

Organisme de réglementation indépendant : Confier à un organisme de réglementation indépendant l'encadrement de tous les opérateurs de jeu en ligne, qu'ils soient privés ou public (Loto-Québec). Normes québécoises : Élaborer des normes gouvernementales propres au Québec pour encadrer l'offre privée et publique de jeu en ligne, en collaboration avec les parties prenantes. Système de licences d'exploitation pour les entreprises privées : Définir les critères pour l'obtention d'une licence d'exploitation et signer une entente de partage des revenus avec le gouvernement du Québec. Appui financier aux communautés et à la prévention : Affecter une portion des revenus générés par l'offre privée de jeu en ligne pour soutenir les communautés et bonifier le financement d'activités visant la prévention.

La Coalition québécoise du jeu en ligne réitère son engagement à travailler avec le gouvernement du Québec et les parties prenantes à l'élaboration d'un encadrement réglementaire du jeu en ligne. Elle s'engage à répondre aux enjeux concernant la sécurité des consommateurs, le blanchiment d'argent, le jeu responsable et la publicité, tout en versant à l'État québécois une portion des revenus générés sur son territoire.

À propos

La Coalition québécoise du jeu en ligne (Apricot, Betway, DraftKings (Bet99), Entain, Flutter et RushStreet) est une organisation sectorielle qui regroupe les plus importantes entreprises privées du secteur des jeux de hasard et d'argent en ligne. Ses membres offrent des jeux de casino en ligne et des sites Internet de pari sportif dans près d'une centaine de juridictions réglementées à travers le monde. Ils sont également présents en Ontario qui s'est doté de règles claires et d'un régulateur indépendant fort pour encadrer l'ensemble de l'offre de jeu en ligne, qu'elle soit publique ou privée. Coalitionjeuligneqc.ca

SOURCE Coalition québécoise du jeu en ligne (CQJL)

Renseignements et demandes d'entrevue: Annick Bergevin : 514.208.4491 ou [email protected]