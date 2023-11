Québec investit plus de 6 M$ pour soutenir davantage les familles autochtones

VAL-D'OR, QC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, a annoncé aujourd'hui un important investissement de 6,4 millions de dollars afin de mieux soutenir les services communautaires destinés aux familles autochtones et de permettre le déploiement de travailleuses et de travailleurs de proximité en milieu urbain. L'événement s'est déroulé en présence du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, ainsi que du ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean Boulet.

La mise en place de ces programmes s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'en faire plus pour assurer le bien-être des enfants et des familles autochtones et donne ainsi suite aux recommandations de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

Soutenir les services offerts par les organismes

Un premier soutien financier de 3,1 millions de dollars sera accordé à neuf organismes, dont plusieurs centres d'amitié autochtones établis dans six régions du Québec.

Que ce soit par des déjeuners-causeries, des ateliers d'éveil préscolaires, du répit parental, des sorties familiales en territoire ou des activités culturelles, ces organismes offrent de précieux services adaptés aux besoins spécifiques des communautés, qui enrichissent à la fois le développement de l'enfant et la vie des parents.

Déployer des travailleuses et des travailleurs de proximité

Les données indiquent que 35 % des Autochtones au Québec résidaient à l'extérieur de leur communauté d'affiliation en 2022.

C'est pourquoi un second soutien financier de 3,3 millions de dollars permettra à onze organismes de mettre en place ou de bonifier leur offre de travail de proximité auprès des personnes autochtones qui vivent en milieu urbain dans huit régions du Québec.

Ainsi, en déployant sur le terrain des personnes-ressources qui comprennent la réalité, la langue et les codes sociaux des familles autochtones, il sera plus facile de créer avec elles un lien de confiance, pour les aider ensuite à découvrir les services communautaires et sociaux et les encourager à y recourir.

Citations :

« Les familles autochtones doivent avoir accès à des solutions culturellement adaptées à leur réalité. Les investissements de notre gouvernement destinés aux centres d'amitié autochtones et aux organismes permettront de renforcer les liens entre toutes les familles du Québec. Nous profitons de l'occasion pour saluer le travail des organismes ainsi que les communautés qui investissent temps et énergie pour développer et adapter leurs services. Merci! Vous jouez un rôle crucial dans la vie de ces familles! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« En dotant les organismes œuvrant auprès des Autochtones des moyens nécessaires, le gouvernement fait en sorte que les membres des communautés et villages nordiques vivant en milieu urbain seront mieux servis, et ce, dans le respect de leur culture et de leurs traditions. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon

« En tant que ministre de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, je me réjouis de l'annonce qui est faite aujourd'hui dans la belle ville de Val-d'Or. Les familles autochtones de la région, et de partout au Québec, ont besoin de personnes-ressources qui soient à l'écoute de leurs besoins et puissent offrir aux enfants et à leurs parents des services qui correspondent à leur réalité. En investissant ainsi pour soutenir les familles autochtones, notre gouvernement démontre sa volonté d'aider toutes les familles, peu importe où elles se trouvent et le milieu dans lequel elles évoluent. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable des régions de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières

« Chaque investissement fait pour assurer le bien-être des enfants des familles autochtones permet d'améliorer le futur de ceux-ci. Les centres d'amitié autochtones entretiennent des liens de confiance privilégiés avec les personnes autochtones qui vivent dans les milieux urbains en offrant des services adaptés aux besoins des familles. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Depuis leur création, les centres d'amitié autochtones du Québec représentent des acteurs essentiels sur le terrain pour les familles autochtones en milieu urbain. Plus il y aura des investissements comme celui annoncé aujourd'hui, plus nous contribuerons tous à diminuer les écarts socio-économiques qui existent entre les populations autochtones et québécoises, en plus de rendre accessibles des services culturellement sécurisants. Nous savons que les familles autochtones sont nombreuses à éviter les services du réseau public et des autres organisations québécoises, d'où l'importance d'investir dans les centres d'amitié. Nous sommes heureux de constater que la contribution et les efforts constants du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec permettent l'élaboration de politiques publiques pertinentes qui répondent aux besoins particuliers et concrets des familles autochtones. »

Tanya Sirois, directrice générale, Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, et Édith Cloutier, directrice générale, Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

Faits saillants :

Le soutien financier aux organismes en milieu autochtone sera remis à neuf centres d'amitié autochtones du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Mauricie, de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et de Lanaudière.

Le soutien financier au travail de proximité sera remis à onze organismes en Outaouais, en Mauricie, en Abitibi-Témiscamingue, dans la Capitale-Nationale, dans Lanaudière, à Montréal, dans le Nord-du-Québec ainsi qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

À ces investissements s'ajoute celui de plus de 1,5 million de dollars sur trois ans accordé l'an dernier à trois organismes en milieu autochtone.

Liens connexes :

Pour connaître la liste des organismes soutenus et obtenir plus d'information sur le Programme de soutien financier aux organismes Famille en milieu autochtone.

Pour connaître la liste des organismes soutenus et obtenir plus d'information sur le Programme de soutien financier du travail de proximité culturellement adapté aux familles autochtones en milieu urbain.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Renseignements: Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse de la ministre de la Famille, 450 204-5158, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]