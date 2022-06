Québec investit plus de 14 M$ pour le financement et le soutien de maisons de la famille autochtones

ODANAK, QC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Afin de démontrer l'engagement du gouvernement du Québec envers le milieu communautaire autochtone, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a annoncé aujourd'hui, en compagnie du ministre des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, et le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, un investissement de 14,1 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour financer la mise en place de maisons de la famille autochtones et permettre le déploiement d'un filet social adapté à la réalité des communautés.

Ce financement se concrétisera par le biais d'un programme de soutien financier, dans le cadre duquel les organismes admissibles qui le souhaitent pourront déposer un projet. Les informations relatives à cet appel de projets seront rendues disponibles au cours des prochaines semaines.

Cette mesure se veut aussi une réponse aux rapports déposés lors de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (CERP) et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) qui ont mis en lumière le problème du manque de financement pour assurer une offre adéquate de services de proximité destinés aux enfants autochtones et à leur famille.

Rappelons qu'en novembre dernier, le gouvernement du Québec a lancé un appel de projets visant à attribuer 1 000 nouvelles places en services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE) réservées aux communautés autochtones. Dans le cadre de son Grand chantier pour les familles, le gouvernement du Québec a aussi rendu publique son intention de compléter le réseau des SGEE en milieu autochtone.

Citations :

« Les maisons de la famille sont des organismes essentiels pour le bien-être des communautés. Ils jouent un rôle important dans le soutien offert aux familles, notamment celles qui sont dans le besoin. Je suis fier de notre gouvernement qui démontre son engagement fort envers les communautés autochtones. Il est important que ces maisons de la famille puissent compter sur un financement à la hauteur de leur mission. La vie de famille comporte son lot de défis, à tous les âges. Pour élever des enfants, ça prend un village, beaucoup de solidarité, et ça prend aussi des moyens financiers. Cette nouvelle mesure que nous annonçons aujourd'hui est une pièce que nous ajoutons à nos efforts pour soutenir et favoriser le bien-être des familles. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Les maisons de la famille contribueront au bien-être des tout-petits et de leur famille. En fournissant des services d'accompagnement sécurisants et culturellement adaptés, on vient soutenir efficacement les communautés autochtones du Québec. Et ce sont les enfants des Premières Nations et des Inuit, ainsi que leurs parents, qui vont en profiter. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Cette initiative de notre gouvernement s'inspire d'une part de notre attachement aux valeurs de la famille, bien sûr, mais elle reflète également notre désir de maintenir la qualité de nos relations avec les nations autochtones. Mes concitoyens et concitoyennes savent en effet que c'est une préoccupation importante dans une circonscription comme la nôtre qui regroupe deux communautés dynamiques, celle de Wôlinak et celle d'Odanak. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« En soutenant la création de lieux de rassemblement familiaux culturellement adaptés aux réalités des Premières Nations, on s'assure également que les services qui y sont déployés sont représentatifs des personnes qui en bénéficient - une démarche que nos peuples saluent grandement, puisqu'investir dans les organismes qui s'engagent auprès des familles en milieu autochtone, c'est investir dans le sentiment d'appartenance d'une communauté. »

Rick O'Bomsawin, chef du Conseil des Abénakis d'Odanak

Faits saillants :

Le financement visant le déploiement de maisons de la famille en milieux autochtones s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire (PAGAC).

Liens connexes :

Pour en apprendre plus sur le Grand chantier pour les familles : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-grand-chantier.pdf

Pour en découvrir davantage sur le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire : https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/plan-action.asp

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Sources : Roxanne Bourque, Conseillère aux communications du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 999-1326, [email protected]; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones, Tél. : 418 805-0233