Québec investit plus de 1,7 M$ pour une meilleure conciliation famille-travail

QUÉBEC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Pour appuyer les familles québécoises dans l'atteinte d'une meilleure conciliation famille-travail, le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui un investissement de 1,7 million de dollars pour soutenir la réalisation de 78 projets partout au Québec. Ces projets ont été retenus dans le cadre du dernier appel de projets du Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail.

Ce programme vise à soutenir les organisations qui désirent promouvoir les meilleures pratiques ou entreprendre une initiative particulière en matière de conciliation famille-travail (CFT) en vue d'améliorer la qualité de vie des travailleuses et travailleurs et des personnes proches aidantes qui ont des responsabilités familiales. Ce programme positionne aussi la CFT en tant que pratique organisationnelle qui bénéficie aux employées et employés, mais également aux employeurs.

Citations :

« Notre gouvernement demeure fidèle à son engagement de soutenir les familles québécoises pour qu'elles atteignent une meilleure conciliation famille-travail et développent leur plein potentiel. En ce sens, je me réjouis du soutien qui sera offert aux organisations qui intègrent les meilleures pratiques en la matière. Vos efforts et vos projets seront des exemples et contribueront de manière concrète à améliorer la vie des familles du Québec. Bravo! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« La conciliation famille-travail est un sujet qui a été longtemps sous la responsabilité des femmes. Je suis très heureuse de constater que les entreprises s'impliquent davantage sur ce point pour soutenir les pères et les mères dans le partage des tâches familiales. Merci de vous engager de cette façon. Je ne peux que souhaiter que ces initiatives deviennent la norme. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail est financé par le ministère de la Famille, avec la collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux (dans le cadre du Plan d'action interministériel 2016-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé) et du Secrétariat à la Condition féminine (dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021).

Le montant maximal de l'aide financière est de 30 000 $ par projet.

Depuis la création de ce programme, 141 projets ont été soutenus pour un investissement total de près de 3,4 M$.

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/CFTE/soutien-financier/PSF-milieux-travail/Pages/index.aspx

