Québec investit dans des projets sur le territoire de Lévis

LÉVIS, QC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, ont annoncé deux nouveaux investissements du gouvernement du Québec qui seront réalisés sur le territoire de la Ville de Lévis, totalisant 1,2 M$ cette année. Ils ont également procédé à une pelletée de terre symbolique pour le projet d'aménagement du parc de la Pointe-Benson, pour lequel une somme gouvernementale de 7 M$ avait été annoncée en 2019.

Aménagement de la côte des Bûches

Le premier projet consiste à pourvoir la côte des Bûches d'un lien piétonnier permettant le passage du Quai Paquet à la Terrasse du Chevalier-De Lévis et au Vieux-Lévis, reliant ainsi la rue Saint-Laurent et la rue Després.

La construction d'une voie piétonnière en paliers successifs créera un rythme de marche confortable et adapté à la pente du terrain. De plus, des haltes de repos et d'interprétation, pour permettre un répit aux marcheurs et animer le parcours, parsèmeront ce trajet et promettent d'en faire un lieu fort achalandé.

Non seulement la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) collabore à ce projet avec un montant de 1 M$ sur une enveloppe globale évaluée à 2 M$, mais elle partage, de surcroît, son expertise en matière de planification et de réalisation de projets d'aménagement avec la Ville de Lévis.

Le financement du projet sera complété par un montant de 1 M$ provenant de la Ville de Lévis.

Une illustration de la future côte des Bûches est disponible ici.

200 000 $ par année pour le Programme d'appui aux actions régionales

La rencontre de presse a également été l'occasion, pour Mme Guilbault, d'annoncer que le champ d'application du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR) a été agrandi et s'étend maintenant au territoire de la ville de Lévis.

Lévis possède un pouvoir attractif qui contribue au rayonnement de la Capitale-Nationale. Les projets culturels et touristiques qui se déroulent sur son territoire seront désormais admissibles au PAAR. C'est pourquoi, à partir de 2021, une enveloppe supplémentaire de 200 000 $ par année est ajoutée à ce programme. Les organismes à but non lucratif de Lévis sont invités à consulter le site du SCN pour en connaître les modalités.

Le PAAR est doté d'une enveloppe annuelle de 10,2 M$ et vise à soutenir la réalisation de projets qui favorisent la vitalité des communautés, l'attraction et le rayonnement de la Capitale-Nationale.

Parc de la Pointe-Benson : c'est parti!

Cette annonce a également été l'occasion pour Mme Guilbault et M. Lehouillier, accompagnés de Mme Marie Claire Ouellet, présidente et directrice générale de la CCNQ, de procéder à une pelletée de terre symbolique pour le projet d'aménagement du parc de la Pointe-Benson.

Ce projet d'envergure, qui franchit une étape concrète, prendra son envol dans les prochains jours. Visant à mettre en valeur le paysage fluvial, tout en rendant hommage au patrimoine de Lévis, il prévoit la réalisation d'un parc-promenade comportant des éléments d'interprétation historique et archéologique pour témoigner de la vie des Premières Nations, de la colonisation française sur la rive sud et de la présence du Régime anglais.

Rappelons que l'investissement du gouvernement du Québec s'élève à 7 M$, tandis que Lévis accordera 2 M$ au projet, qui bénéficie également de la solide expertise de la CCNQ en matière de conception et de réalisation de parcs publics.

Une vidéo, présentant ce nouvel aménagement qui offrira aux visiteurs un endroit privilégié pour contempler le panorama grandiose de la capitale nationale, est disponible ici.

Citations

« Le parc de la Pointe-Benson et les installations de la côte des Bûches deviendront des attraits majeurs du parcours fluvial lévisien, a déclaré Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Je me plais à répéter que la ville de Lévis fait partie intégrante de ma vision inclusive de notre Capitale-Nationale, par la proximité de nos citoyens, de nos entreprises et de notre économie. Je félicite le maire de Lévis et toutes les personnes derrière ces idées porteuses pour le développement de ce territoire qui a tant à offrir. »

« Lévis poursuit son développement avec trois projets d'envergure qui contribueront à accroître le dynamisme de la ville et la qualité de vie de ses citoyens. De telles initiatives favoriseront la mise en œuvre de projets culturels et touristiques d'ici et offriront à la population lévisienne et aux visiteurs des aménagements de grande qualité qui placent la ville et son histoire à l'avant-plan. Un tel élan à la vitalité de Lévis, principal pôle urbain et économique de la région, ne peut qu'être bénéfique à l'ensemble de la Chaudière-Appalaches », a mentionné M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

« Aujourd'hui, le gouvernement du Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec passent de la parole aux actes en reconnaissant par des gestes concrets Lévis comme partie intégrante de la capitale nationale. La réalisation de l'escalier de la côte des Bûches est une étape importante dans le plan d'aménagement d'un ensemble visant à créer des liens entre le secteur de la Traverse et la Terrasse du Chevalier-De Lévis. La réalisation du parc-promenade de la Pointe-Benson offrira également un point de vue exceptionnel entre les affluents des rivières Chaudière et Etchemin en plus de contribuer à l'aménagement de la magnifique ceinture verte longeant les deux rives. Nul doute que l'annonce de la ministre à l'organisation d'activités événementielles viendra bonifier l'animation de la bordure fluviale. Nous vivons aujourd'hui un moment historique pour la communauté lévisienne », a déclaré le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier.

