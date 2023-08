Québec investit 675 000 $ pour faciliter l'apprentissage du français chez les parents immigrants

QUÉBEC, le 24 août 2023 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, ainsi que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, sont fières d'annoncer aujourd'hui un investissement qui aura un impact sur la francisation des parents immigrants. Une somme de 675 000 $ permettra ainsi aux parents qui ne maîtrisent pas le français de confier leurs enfants à des haltes-garderies situées sur les lieux ou tout près d'où leurs cours de français sont offerts.

Il est important de souligner que la participation aux cours de français est plus faible chez les mères immigrantes, notamment en raison des responsabilités familiales qu'elles assument. Puisqu'elles participent moins aux cours de français, plusieurs d'entre elles peuvent vivre des situations d'isolement social, ce qui compromet leur pleine participation à la société québécoise. Par la bonification de l'offre des haltes-garderies, le gouvernement vient faciliter leur parcours de francisation et les aider à réaliser leurs ambitions.

Cet investissement traduit la détermination du gouvernement du Québec d'offrir aux familles des places en services de garde qui répondent à leurs besoins et réitère sa volonté d'améliorer l'accès aux cours de français. Il a d'ailleurs été annoncé en présence de la directrice générale de l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec, Mme Sandrine Tarjon, et du directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille, M. Alex Gauthier.

« Nous connaissons déjà les nombreux bienfaits des activités de haltes-garderies pour les familles. Je suis convaincue que le soutien financier annoncé aujourd'hui permettra de soutenir plus d'enfants et leurs mamans issues de l'immigration, notamment dans les régions de Montréal, de la Montérégie, de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord. Je suis consciente de l'importance du travail quotidien du personnel intervenant sur le terrain et je profite de l'occasion pour le remercier de la contribution inestimable qu'il apporte tous les jours à de nombreuses familles. Ensemble, unissons nos forces et travaillons pour que davantage d'enfants et leurs parents puissent bénéficier de services de garde adaptés à leurs besoins. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie

« Je suis ravie de cette collaboration entre le MIFI, le ministère de la Famille et le Secrétariat à la condition féminine, laquelle va aider de manière concrète des parents immigrants, particulièrement des femmes, dans leurs efforts de francisation. En bonifiant les services de garde, afin que les parents puissent commencer ou poursuivre des cours de francisation, notre gouvernement contribue à la réussite du processus d'intégration de ces familles. La connaissance du français est une condition essentielle à une intégration réussie. L'initiative que nous annonçons aujourd'hui va permettre de prévenir leur isolement et favorisera leur pleine participation à nos communautés, sur les plans tant professionnel, culturel que social. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« L'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur fondamentale au Québec. Nous devons en faire la promotion auprès de toutes les personnes qui choisissent de venir s'établir chez nous. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous offrons l'occasion aux femmes immigrantes de s'intégrer à leur plein potentiel à la société québécoise en facilitant leur apprentissage du français. En bout de ligne, tout le monde y gagne. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Chaque initiative, chaque mesure qui favorise l'apprentissage du français nous permet de nous rapprocher de notre objectif de ralentir, d'arrêter et d'inverser le déclin du français au Québec. La francisation des nouveaux arrivants est un élément clé pour y arriver. Nous avons le devoir de faciliter l'apprentissage du français à tous ceux qui le désirent. D'autres mesures concrètes s'ajouteront au cours des prochains mois alors que nous présenterons cet automne un ambitieux plan d'action gouvernemental pour assurer l'avenir du français au Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

« Comme députée de Saint-Hyacinthe, je suis consciente du rôle crucial que jouent les haltes-garderies communautaires et les organismes Famille pour l'intégration des nouveaux arrivants allophones, et particulièrement pour les femmes. J'ai la chance de collaborer depuis plusieurs années avec les acteurs du milieu et d'être aux premières loges pour apprécier leur travail et leur dévouement. Les sommes annoncées aujourd'hui par notre gouvernement amplifieront certainement l'impact positif qu'ils ont déjà auprès des familles immigrantes. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et première vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec

« Les haltes-garderies communautaires sont des partenaires incontournables dans l'offre de services de garde au Québec en proposant des services flexibles qui répondent à une multitude de besoins. L'annonce de ce matin en est un bel exemple et est une très bonne nouvelle pour de nombreuses femmes immigrantes qui veulent suivre un cours de francisation. Elles pourront ainsi le faire en sachant que leurs tout-petits seront accueillis dans des milieux de qualité visant leur développement optimal. »

Sandrine Tarjon, directrice générale de l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec

« Les organismes communautaires Famille offrent une panoplie de services à leur communauté. En plus de permettre une plus grande accessibilité des femmes issues de l'immigration aux services de francisation, cette bonification facilitera aussi leur intégration au sein de leur communauté d'accueil. »

Alex Gauthier, directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille

Le ministère de la Famille investit 500 000 $, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, 125 000 $ et le Secrétariat à la condition féminine, 50 000 $.





le Secrétariat à la condition féminine, 50 000 $. Le programme fera l'objet d'un appel de projets ciblé auquel pourront participer des haltes-garderies des organismes communautaires et des établissements d'enseignement des régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de la Montérégie et de la Côte-Nord.





Les objectifs du programme sont :

de bonifier l'offre d'activités de haltes-garderies des organismes et des établissements d'enseignement concernés et d'augmenter l'offre de garde occasionnelle;



d'améliorer l'accès aux cours de français;



de favoriser la participation des mères immigrantes aux cours de français;



d'offrir des occasions de socialisation aux enfants.

