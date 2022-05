Québec investira 48 M$ dans la lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette

QUÉBEC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), investira en 2022 quelque 48 M$ en pulvérisations aériennes afin de protéger les forêts québécoises contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE).

En raison des conditions météorologiques printanières actuelles, les opérations devraient s'amorcer approximativement le 23 mai 2022 et s'échelonner sur une période variant de 4 à 5 semaines. Des zones dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine feront l'objet d'arrosages, selon les superficies suivantes :

Capitale-Nationale : 12 400 ha

Côte-Nord : 43 200 ha

Saguenay-Lac-Saint-Jean : 182 800 ha

Bas-Saint-Laurent : 150 500 ha

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 237 000 ha

Les arrosages aériens, qui seront exécutés par la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM), sont encadrés par quatre programmes (protection des peuplements vulnérables en forêt publique, protection des investissements sylvicoles en forêt publique, protection de la petite forêt privée et protection de l'habitat du caribou montagnard de la Gaspésie). Ils ont pour objectif de maintenir en vie les arbres attaqués en préservant au moins la moitié du feuillage annuel des essences vulnérables, soit le sapin baumier et l'épinette blanche, dans des secteurs ciblés.

L'insecticide biologique Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk) sera utilisé dans le cadre de ces opérations. Le Btk est homologué par Santé Canada et son utilisation a été jugée sans risque pour la santé humaine, la faune et la flore.

En 2021, pour la première année depuis le début de l'épidémie en 2006, les dommages causés par la TBE ont diminué au Québec, passant de 13,5 millions d'hectares en 2020 à 12,2 millions d'hectares. Malgré cette diminution à l'échelle provinciale, l'épidémie continue sa progression dans plusieurs régions, dont dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et dans la Capitale-Nationale. Des pulvérisations aériennes d'insecticide biologique doivent être maintenues dans certains peuplements vulnérables encore touchés, et ce, tant que l'épidémie sévira au Québec.

Faits saillants :

Les programmes de lutte ministériels font partie d'un plan d'action global qui a pour but de réduire la vulnérabilité des forêts et les conséquences économiques négatives du passage d'une épidémie de la TBE.

Outre les arrosages , le Ministère a aussi mis en place des mesures telles que la récolte préventive des peuplements vulnérables, l'utilisation de traitements sylvicoles adaptés et la récupération de peuplements ayant une proportion variable d'arbres morts.

Rappelons que la TBE se trouve en permanence dans les forêts québécoises , même en l'absence d'épidémie. La densité des populations de l'insecte augmente graduellement pour atteindre le stade de l'épidémie tous les 30 à 35 ans.

Pour en savoir davantage sur la tordeuse des bourgeons de l'épinette, visitez la page qui lui est consacrée sur le site Web du MFFP.

Les détails des opérations d'arrosage aérien font l'objet de mises à jour régulières sur le site de la SOPFIM.

