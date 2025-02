MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 /CNW/ - BCF Avocats d'affaires, en partenariat avec Aviseo Conseil, a dévoilé ce matin les résultats d'une étude sur l'impact des nouveaux tarifs douaniers américains sur l'économie québécoise. L'étude présente le portrait statistique des exportations québécoises vers les États-Unis, cible les secteurs les plus vulnérables et formule quatre recommandations clés. Plus de 130 personnes issues du milieu des affaires québécois ont assisté au dévoilement de l'étude à Montréal, présentée par Mario Lefebvre, économiste et associé chez Aviseo. L'événement animé par Julie Doré, associée directrice chez BCF, a également été marqué par deux panels d'expert.e.s de haut niveau. Le premier, d'ordre économique, était composé d'Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International, de Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et de Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ. Le second, d'ordre juridique, rassemblait Dominique Babin, associée, avocate en droit des affaires, Didier Culat, avocat-conseil en droit des affaires et Jean-Marc Clément, avocat spécialisé en commerce international.

Transformer des défis commerciaux en occasions d'affaires

« Assurer la croissance des organisations, c'est les accompagner afin de prévoir les risques et de les comprendre, pour ensuite innover et s'adapter aux changements rapides du marché et de ses incertitudes, tout en saisissant de nouvelles opportunités. La réalisation de cette étude était cruciale à nos yeux. Comme deuxième cabinet d'importance au Québec, il est de notre devoir de jouer un rôle clé auprès des organisations d'ici en nous collant à leurs réalités, et les tarifs douaniers sont un bon exemple », a affirmé Julie Doré, associée directrice chez BCF et animatrice de l'événement.

Neuf secteurs particulièrement vulnérables face à d'éventuels tarifs américains

L'étude menée par Aviseo Conseil en partenariat avec BCF révèle l'importance cruciale des exportations pour l'économie québécoise, qui représentent 32 % du PIB, dont près de la moitié est destinée aux États-Unis. L'analyse cerne neuf secteurs particulièrement vulnérables face à d'éventuels tarifs américains. Ces secteurs emploient environ 100 000 personnes et représentent 2,3 % de l'emploi total et 4 % du PIB du Québec. Parmi ceux-ci, l'industrie de l'aluminium se distingue par une forte interdépendance transfrontalière, tandis que d'autres, comme l'aérospatiale, le bois et l'automobile, sont également à risque.

Devant ces défis, quatre recommandations peuvent être mises en place, dont certaines dès maintenant.

L'étude établit la diversification des marchés d'exportation comme une option viable, et conclut l'importance de cerner des pays ou des groupes de pays importateurs potentiels pour les produits québécois à risque. Les provinces canadiennes comptent parmi ces importateurs, ce qui suggère qu'il est peut-être temps de se pencher sur les obstacles au commerce entre les provinces canadiennes. L'étude suggère la réduction de la charge fiscale des entreprises et l'alignement graduel du poids de l'impôt sur les sociétés au Québec (actuellement à 6,6 % du PIB) sur la moyenne des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (4,3 % du PIB). De plus, elle met en garde contre une réplique tarifaire canadienne, qui pourrait entraîner des conséquences négatives sur l'économie québécoise en augmentant le coût des intrants et des équipements de production importés des États-Unis. Enfin, l'étude suggère la mise en place d'un mécanisme de collaboration, comme la tenue d'un sommet Québec-États-Unis, regroupant les diverses institutions publiques et parapubliques ainsi que les entrepreneur.e.s, les leaders d'affaires et les universitaires afin d'optimiser le soutien aux entreprises québécoises et de transformer la période d'instabilité économique actuelle en occasions de croissance et d'innovation.

Les résultats de l'étude sont disponibles sur le site Web de BCF à l'adresse : Résultats

Des échanges riches, ancrés dans la réalité des entreprises d'ici

Le panel économique réunissait des expert.e.s de haut niveau pour discuter des impacts et des stratégies face aux nouveaux tarifs douaniers américains. Les panélistes ont abordé la réaction actuelle des entreprises, la coordination des programmes de soutien gouvernementaux, et l'importance de maintenir l'innovation malgré les contraintes financières. Ils ont souligné la nécessité pour les entreprises québécoises de se diversifier et d'innover dans ce contexte économique difficile, tout en réfléchissant à la posture que la société québécoise devrait adopter face à ces défis.

Le panel juridique a exploré les aspects légaux liés à l'imposition potentielle de tarifs douaniers. Les expert.e.s ont abordé les actions prioritaires pour évaluer les conséquences sur les relations contractuelles existantes, et ils ont discuté des conseils pour exploiter au mieux les accords de libre-échange et des méthodes pour calculer précisément les répercussions des nouveaux tarifs sur les coûts d'exploitation. Ils ont également proposé des stratégies juridiques innovantes visant non seulement à protéger les intérêts des client.e.s, mais aussi à créer un avantage concurrentiel inattendu dans ce nouveau contexte commercial.

À propos de BCF : BCF Avocats d'affaires, qui célèbre ses 30 ans en 2025, est le deuxième plus important cabinet au Québec, comptant plus de 500 employé.e.s dont 300 professionnel.le.s. Reconnu pour son approche entrepreneuriale, le cabinet offre des solutions pragmatiques et innovantes aux entreprises en croissance et aux leaders d'affaires dans divers secteurs. www.bcf.ca

À propos d'Aviseo : Aviseo Conseil, fondée au Québec en 2015, est une firme de services-conseils indépendante spécialisée en stratégie et en économie. Avec près de 50 employé.e.s répartis à Montréal, Québec, Casablanca et Bruxelles, elle accompagne les organisations publiques, privées et associatives dans la réalisation de leurs ambitions et la résolution de leurs enjeux. Ses études et démarches d'accompagnement en stratégie, en économie, en transformation, en gouvernance et en environnement sont personnalisées, pragmatiques et rigoureuses. www.aviseo.com

