Québec envisage de laisser des piscines sans surveillance dès cet été - Code de sécurité modifié : la prévention des noyades en péril

QUÉBEC, le 16 juin 2025 /CNW/ - L'entreprise Service de sauveteur, opérant à l'échelle de la province de Québec, lance un appel urgent au gouvernement du Québec afin de revoir le projet de modification du Code de sécurité visant à retirer l'obligation de présence de sauveteurs dans les piscines d'immeubles à logements. Selon lui, cette décision ouvre la porte à des noyades évitables, alourdit la pression sur les services d'urgence et menace des centaines d'emplois spécialisés.

« Une piscine sans sauveteur, c'est une urgence en attente. Le gouvernement prend un pari dangereux, et ce sont les familles québécoises qui pourraient en payer le prix », affirme M. Richard Bernier, président-fondateur de Service de sauveteur.

Les piscines collectives sont des lieux propices aux incidents : consommation d'alcool, comportements imprudents, présence d'enfants non accompagnés. En l'absence de surveillance qualifiée, les situations peuvent rapidement dégénérer. Or, les sauveteurs sont formés pour intervenir en quelques secondes et éviter que le pire ne survienne.

Le retrait de leur présence dans les immeubles de plus de huit logements risque d'avoir des conséquences immédiates :

Augmentation des noyades et des accidents en milieu résidentiel;

et des accidents en milieu résidentiel; Surcharge des premiers répondants, ambulanciers et urgences médicales ;

; Perte de plus de 500 emplois saisonniers qualifiés, majoritairement occupés par des jeunes de 16 à 22 ans.

Service de sauveteur interpelle directement le ministère du Travail et la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) : en l'état actuel, le règlement prévu pour juin mettrait en péril la sécurité des citoyens et affaiblirait un réseau de surveillance qui a pourtant fait ses preuves. Il est impératif que ces autorités revoient leur position, consultent les acteurs du milieu et assurent une transition responsable et sécuritaire.

« Le Québec a fait de grandes avancées en matière de prévention aquatique. Ce recul serait incompréhensible. On demande au gouvernement de maintenir un minimum de surveillance dans les milieux à risque, à défaut d'imposer la présence continue de sauveteurs », insiste M. Bernier.

Service de sauveteur propose une approche équilibrée : maintenir l'obligation dans les piscines qui dépassent certains seuils critiques (profondeur, surface, nombre d'usagers), comme cela se fait déjà dans d'autres contextes réglementés.

Avec l'arrivée de la saison estivale, Service de sauveteur presse le gouvernement de reporter l'entrée en vigueur du règlement et de rencontrer les acteurs du milieu afin de trouver une solution viable et sécuritaire.

À propos de Service de sauveteur

Fondé en 2001, Service de sauveteur agit à titre d'agence spécialisée en sécurité aquatique. Chaque année, l'entreprise assure la surveillance de plus de 200 piscines collectives à travers le Québec, en partenariat avec des gestionnaires d'immeubles, des institutions et des municipalités.

