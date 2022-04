Québec dévoile l'Espace bleu de la Gaspésie

PERCÉ, QC, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a dévoilé officiellement aujourd'hui l'Espace bleu de la Gaspésie qui s'installera dans la villa Frederick-James, sur le mont Joli de Percé. L'investissement de près de 21 M$ permettra à la Gaspésie de mettre en valeur son histoire, son patrimoine et ses héros qui ont réalisé de grandes choses et fait briller le Québec.

La villa Frederick-James, construite en 1887, a été sélectionnée notamment pour son architecture emblématique, son histoire culturelle et la valeur patrimoniale du paysage du site déclaré de Percé. La ville est par ailleurs un important carrefour touristique de la région, ce qui constitue un atout majeur dans le choix de cet Espace bleu.

Des travaux préparatoires sont en cours. Le déplacement de la villa, hors de la zone d'érosion, est d'abord nécessaire. Des travaux de restauration patrimoniale, d'agrandissement en sous-sol et de mise aux normes seront ensuite réalisés. Le tout sera effectué en assurant une parfaite intégration des éléments dans le paysage protégé du site et en tout respect du patrimoine. Le bâtiment sera déplacé d'environ 19 mètres à partir de son emplacement actuel, ce qui assurera sa sauvegarde à long terme. L'angle et l'élévation de la villa seront préservés de façon à conserver les percées visuelles sur ce bâtiment iconique.

Le projet de l'Espace bleu de la Gaspésie affirme la volonté du gouvernement du Québec d'offrir un legs social, culturel et touristique qui profitera à l'ensemble des citoyens ainsi qu'aux générations futures. Il permet également la sauvegarde et la requalification de cette villa patrimoniale d'une grande valeur, fournissant ainsi aux Québécoises et Québécois l'occasion de se réapproprier et de réinvestir ce lieu propre à raconter leur histoire. Finalement, le déploiement du réseau des Espaces bleus constituera pour l'ensemble de la population québécoise une fenêtre sur son histoire et un projet porteur, qui fera rejaillir la fierté à la grandeur du Québec.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous dévoilons aujourd'hui la création d'un troisième Espace bleu, cette fois dans la magnifique région de la Gaspésie. La sauvegarde de la villa Frederick-James, véritable joyau patrimonial, permettra aux générations futures de découvrir cet endroit unique et le point de vue sans pareil qu'il offre sur le golfe du Saint-Laurent. Ce lieu sera parfaitement intégré au réseau panquébécois que nous sommes en train de mettre sur pied, tout en conservant sa personnalité unique et un accent résolument gaspésien. Il constituera le vibrant témoignage de son héritage culturel, immobilier et paysager si riche. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La villa Frederick-James est un joyau du patrimoine bâti gaspésien et c'est pourquoi l'annonce de la création d'un Espace bleu à cet endroit est si réjouissante. Ce projet permettra de célébrer l'histoire et la culture québécoises et gaspésiennes tout en assurant la pérennité d'un emblème de la région. C'est un plaisir d'accueillir dans la région un site de ce nouveau réseau fièrement québécois. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous sommes très honorés de recevoir l'Espace bleu à Percé. L'ouverture de ce nouveau lieu patrimonial et culturel, qui sera ouvert à l'année, cadre exactement avec notre planification stratégique quatre saisons, sur laquelle nous travaillons depuis un certain temps. Le sauvetage de ce magnifique bâtiment centenaire est une chance inouïe que nous avons et nous la recevons à bras grands ouverts. »

Cathy Poirier, mairesse de Percé

L'Espace bleu de la Gaspésie prendra place dans la villa Frederick-James, située à Percé.

Ce nouvel Espace bleu s'ajoute au pavillon Camille-Roy de la Cité du Séminaire de Québec, qui constituera la tête du réseau, et au Vieux-Palais d'Amos, qui deviendra l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue.

La Société québécoise des infrastructures a été désignée pour assurer la gestion des travaux du projet de construction et d'aménagement de l'Espace bleu de la Gaspésie.

Le Musée de la civilisation collabore à la réalisation et au déploiement du réseau des Espaces bleus. Il assurera la conception des expositions et la supervision des contenus des Espaces bleus.

