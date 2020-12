Québec conclue une entente de plus de 675 000 $ pour faire rayonner le Musée d'art contemporain des Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer la conclusion d'une entente sectorielle de développement de plus de 675 000 $ pour faire rayonner le Musée d'art contemporain des Laurentides (MACLAU). L'entente permettra au Musée de poursuivre et de développer ses activités afin de mettre en lumière l'art contemporain dans les Laurentides.

Les partenaires dans cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), les sept MRC des Laurentides, la Ville de Mirabel, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) ainsi que le Musée d'art contemporain des Laurentides.

La somme consentie permettra notamment d'optimiser l'offre de service du MACLAU en l'adaptant aux réalités des organismes, de la clientèle, des MRC et des villes de la région. La création d'un poste d'agent de développement et de rayonnement contribuera également à l'objectif de l'entente. De plus, des outils de référence pour les partenaires seront développés. Finalement, les activités de la salle nomade d'expositions, le Mobile, seront bonifiées afin de permettre aux jeunes de tout le territoire des Laurentides de se familiariser avec le Musée, les artistes et les pratiques artistiques.

La participation financière du MAMH à cette entente est de 300 000 $ et l'apport de la MRC de La Rivière-du-Nord s'élève à 307 500 $. Les six MRC et la Ville de Mirabel, pour leur part, y contribuent chacune pour 7 500 $ et le Musée d'art contemporain des Laurentides pour 15 000 $.

« Je suis enchantée que les différents partenaires s'unissent pour cette entente. C'est une fierté de soutenir le Musée d'art contemporain des Laurentides. Cette aide financière de 675 000 $ de notre gouvernement aura certainement des retombées significatives pour faire rayonner les artistes de la région en plus de permettre aux jeunes de se familiariser avec l'art et la culture de chez eux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'art nous permet de nous évader et de rêver. Il est également un élément primordial dans la définition de notre culture. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de contribuer à cette entente, qui, par le fait même, contribuera à appuyer nos artistes. En ces temps difficiles, ce soutien revêt encore plus d'importance. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Depuis plus de 40 ans, le Musée d'art contemporain des Laurentides occupe une place de choix dans la région. Chaque année, des gens de partout se déplacent pour y apprécier la qualité des expositions ainsi que les œuvres qui y sont exposées. D'ailleurs, je remercie mon collègue Youri Chassin, le député de Saint-Jérôme, pour ses efforts à mettre en valeur les accomplissements des artisanes ainsi que des artisans de sa circonscription et de toutes les Laurentides. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« La région des Laurentides peut s'enorgueillir d'avoir une institution muséale de renommée mondiale et des dirigeants reconnus et chevronnés. Je suis fier que toutes les MRC aient reconnu l'importance du MACLAU dans le rayonnement des artistes visuels des Laurentides, partout. Je me réjouis que le MACLAU agisse également comme soutien et partenaire incontournable aux autres organismes et organisations voués à la promotion des artistes et de la culture de nos territoires et de notre région. »

Bruno Laroche, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et coprésident du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

« C'est avec une vive reconnaissance que le Musée reçoit l'annonce de cette aide qui marque une nouvelle étape de notre développement. La présente annonce est une réussite sans précédent qui nous pousse, pour l'avenir, à redoubler d'ardeur en faveur de l'art dans les Laurentides ainsi que pour la concrétisation de notre futur projet d'immobilisation. Pour la première fois depuis notre fondation en 1978, l'ensemble des MRC de notre région vient reconnaître l'importance régionale des efforts que nous déployons pour la vitalité de la culture sur notre territoire. Nous les remercions sincèrement. »

Nadine Le Gal, présidente du conseil d'administration du Musée d'art contemporain des Laurentides et directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme

