Québec Campervan, un pilier pour les passionnés de vanlife

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Bromont Campervan est fier d'annoncer l'ouverture d'une toute nouvelle succursale dans la région de Québec, un carrefour névralgique pour les amateurs de vanlife. Cette expansion stratégique s'accompagne du déploiement de nouveaux véhicules électriques ainsi que d'une offre de services enrichie, qui dépasse largement le cadre de la simple location. Québec Campervan propose désormais une approche intégrée du voyage nomade, conçue pour offrir une expérience complète, durable et personnalisée.

L'ouverture de cette succursale marque une étape importante dans la croissance de l'entreprise. Elle réaffirme sa volonté de rendre la vanlife accessible à un plus large public, notamment en bonifiant l'offre disponible dans la région.

Un nouveau chapitre pour le tourisme durable

La ville de Québec, reconnue comme un point de passage stratégique vers la Gaspésie, la Côte-Nord et le Saguenay, représente un lieu idéal pour inviter les voyageurs à prolonger leur séjour. L'implantation d'une succursale y était donc une décision naturelle pour l'entreprise. En favorisant une meilleure rétention des visiteurs par une offre locale en partenariat avec plusieurs attraits, Québec Campervan vise à générer des retombées économiques durables pour la région.

Des véhicules du futur, dès aujourd'hui

À l'approche de l'été 2025, Québec Campervan frappe un grand coup en proposant une flotte de location composée exclusivement de véhicules électriques. Une première en Amérique du Nord dans le domaine. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise envers une mobilité plus durable et accessible. Parmi les nouveautés, le modèle phare de la flotte : un Ford Lightning équipé d'un campeur porté ultraléger, conçu pour accueillir jusqu'à cinq personnes. Offrant une autonomie impressionnante de 350 km par recharge, ces véhicules se distinguent par leur conduite fluide, leur confort exceptionnel quatre saisons et leur design distinctif. Grâce au talent de l'artiste Louis David Létourneau Gagnon , chaque campeur devient une œuvre roulante. Une fusion unique entre art, nature et aventure.

Bien plus qu'un simple véhicule, un compagnon de route

Dans le cadre de son développement, Québec Campervan a collaboré avec Destination Québec Cité , les MRC environnantes et plus de 50 acteurs de l'industrie touristique pour structurer et enrichir l'offre vanlife dans la région. Son site web propose une foule de ressources pour accompagner les voyageurs : itinéraires clés en main, suggestions d'hébergements adaptés à la vanlife, destinations coups de cœur pour les sorties à vélo, les séjours en famille ou les escapades hivernales. Bref, tout ce qu'il faut pour vivre une expérience complète à bord d'un véhicule de Québec Campervan.

La vanlife au Québec en pleine expansion

Dans le cadre d'une étude menée par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, TouriScope s'intéresse au phénomène de la vanlife qui, comme vous pouvez le constater, est en pleine croissance. Cette pratique touristique, qui allie liberté, mobilité et minimalisme, attire de plus en plus de voyageurs en quête d'expériences authentiques et flexibles. Pour cette démarche, la firme a fait appel à Bromont Campervan à titre de consultant expert. L'objectif de l'étude est de mieux comprendre les comportements, besoins et attentes de ces voyageurs nomades, afin de guider le développement d'une offre touristique mieux adaptée.

Québec Campervan invite d'ailleurs le public à participer au sondage afin de contribuer à la création d'une expérience touristique québécoise plus pertinente, durable et alignée avec les réalités de la vanlife.

Une entreprise née sur les routes et en plein confinement

Fondée à Bromont en mars 2021, en pleine pandémie, Bromont Campervan propose un service de location hebdomadaire de campeurs aménagés tout inclus : assurance, nettoyage, itinéraires personnalisés, service à la clientèle attentionné, etc. L'entreprise met aujourd'hui à disposition une flotte de plus de 25 véhicules récréatifs à travers le Québec. Son fondateur, Olivier, passionné de vanlife, a lui-même parcouru plus de 100 000 km à bord de différents véhicules. Son objectif : partager cette passion et son expertise pour offrir à chaque client une escapade mémorable, empreinte de liberté.

