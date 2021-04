Québec autorise le projet d'Hydro-Québec de la ligne d'interconnexion des Appalaches-Maine

QUÉBEC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, ainsi que le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, sont heureux d'annoncer que le gouvernement du Québec donne son autorisation à Hydro-Québec pour réaliser le projet de la ligne d'interconnexion des Appalaches-Maine sur le territoire des municipalités régionales de comté (MRC) des Appalaches et du Granit. Le décret autorisant le projet a été adopté au conseil des ministres le 7 avril dernier. Rappelons que ce projet a été soumis à la procédure d'évaluation environnementale, du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), dont le rapport a été rendu public en décembre dernier.

Ce décret du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques est une étape cruciale dans la réalisation de l'important projet de ligne d'interconnexion des Appalaches-Maine. Le gouvernement du Québec consolide ainsi son statut de batterie verte du nord-est de l'Amérique. L'électrification est au cœur du Plan pour une économique verte, dans une perspective de réduction de GES, en plus d'être un levier économique majeur pour le Québec.

La construction d'une ligne d'interconnexion a pour but d'accroître la capacité d'échange entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre. Cette ligne se raccordera à la ligne de transport New England Clean Energy Connect (NECEC) qui sera construite dans l'État du Maine. Le projet permettra à Hydro-Québec d'augmenter ses exportations d'électricité, au bénéfice des Québécois. Il s'inscrira également dans les efforts de lutte contre les changements climatiques en fournissant une énergie renouvelable aux États du Maine et du Massachusetts.

Citations :

« Cette autorisation gouvernementale est une étape majeure dans la réalisation du projet et dans le positionnement du Québec comme la batterie verte du nord-est de l'Amérique. Plus que jamais, nous devons miser sur l'énergie renouvelable et la richesse de nos ressources pour engager le Québec dans le chemin de la relance économique. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'électrification est au cœur du Plan pour une économie verte 2030. Avec ce projet majeur de ligne d'interconnexion Appalaches-Maine, le gouvernement du Québec soutient ses voisins du sud dans la lutte contre les changements climatiques. Je suis fier que le potentiel immense de notre territoire fasse partie de la solution pour permettre de réduire notre empreinte carbone. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

La construction ou la relocalisation d'une ligne de transport et de répartition d'énergie électrique d'une tension égale ou supérieure à 315 kV, sur une distance de plus de 2 km, est assujettie à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement au terme de laquelle le gouvernement vient de rendre sa décision.

Le projet aura à respecter certaines conditions, dont des mesures d'atténuation et de compensation permettant de réduire les répercussions du projet.

La mise en service des nouveaux équipements est prévue en 2023.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles https://twitter.com/mern_quebec Pour obtenir des renseignements sur le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le environnement.gouv.qc.ca.

Sources : Information :



Elizabeth Lemay Relations médias Attachée de presse Ministère de l'Énergie et des Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Ressources naturelles et ministre responsable [email protected] de la région Tél. : 418 521-3875 de la Côte-Nord et de la région de la

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Relations avec les médias Tél. : 514 882-5645 Ministère de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements Geneviève Richard climatiques Attachée de presse Tél. : 418 521-3991 Cabinet du ministre de l'Environnement et de la

Lutte contre les changements climatiques, https://twitter.com/MELCC_Qc ministre responsable de la Lutte contre le https://www.facebook.com/MELCCQuebec racisme et ministre responsable

de la région de Laval

Tél. : 418 952-6352



SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Liens connexes

http://www.environnement.gouv.qc.ca/