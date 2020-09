Québec attribue plus de 7,7 M$ à Groupe Beaubois inc. pour entreprendre un virage vers le numérique

SAINT-GEORGES, QC, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une contribution financière totalisant 7,775 M$ à Groupe Beaubois inc., entreprise située à Saint-Georges dans la région de la Chaudière-Appalaches, pour soutenir la modernisation de ses processus de production.

Ce projet d'investissement, dont le coût global s'élève à plus de 13 M$, vise plus précisément l'acquisition de technologies et d'équipements nécessaires à la mise en place d'une nouvelle ligne de production automatisée ainsi que la mise en fonction de cette dernière. Une amélioration de l'efficacité et la création d'emplois à valeur ajoutée découleront de cette initiative.

La contribution gouvernementale se détaille comme suit :

le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs accorde une subvention de 2,5 M$ par l'entremise du Programme Innovation Bois;

le ministère de l'Économie et de l'Innovation octroie un prêt de 1 M$ par l'entremise du programme ESSOR;

Investissement Québec (IQ) consent un prêt de 4, 275 M$ provenant de ses fonds propres.

Citations :

« L'industrie québécoise des produits forestiers a compris l'importance de moderniser ses procédés et technologies pour gagner en productivité. D'ailleurs, le mouvement est bien amorcé, comme en témoigne la popularité du Programme Innovation Bois. Groupe Beaubois contribue fortement à la vitalité économique de la région de la Chaudière-Appalaches ainsi qu'à la réputation d'excellence du Québec en matière d'ébénisterie architecturale, c'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir son projet. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Plus que jamais, en cette période de relance, nous misons sur l'innovation pour stimuler l'économie. Grâce à ce projet audacieux, le Groupe Beaubois passera d'une production artisanale à une production industrielle; un défi que nous sommes fiers de l'aider à relever. La transition vers le numérique est essentielle pour assurer la compétitivité des entreprises québécoises sur le marché nord-américain et contrer les conséquences de la rareté de main-d'œuvre. La transformation d'Investissement Québec nous permet d'être plus flexibles dans nos interventions, et nous comptons bien utiliser la nouvelle structure mise en place pour mieux soutenir les entreprises québécoises dans l'automatisation de leurs procédés. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« De nos jours, les entreprises les plus performantes dans tous les secteurs d'activité sont celles qui investissent dans la mise à niveau de leurs installations et dans l'implantation d'équipements performants. Groupe Beaubois, qui se distingue déjà comme chef de file dans le domaine de l'ébénisterie architecturale, augmentera sa productivité et sa compétitivité grâce à ce projet. Je me réjouis que l'on puisse compter sur cette entreprise à succès pour démontrer la vitalité économique de la région de la Chaudière-Appalaches. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

« Depuis plus de 40 ans, les artisans de Groupe Beaubois mettent leur passion et leur créativité au service de la mise en valeur de l'une de nos plus belles richesses naturelles. Chez Investissement Québec, nous sommes heureux de les soutenir financièrement pour réaliser une transformation numérique qui leur permettra notamment d'augmenter leur productivité et d'assurer leur compétitivité, ici et sur les marchés étrangers. Voilà exactement ce à quoi Investissement Québec compte se consacrer : être partenaire de la croissance des entreprises. »

Guy LeBlanc, président-directeur général, Investissement Québec

« L'innovation est une priorité pour Beaubois et nous sommes très reconnaissants de la contribution du gouvernement du Québec à nos initiatives d'intégration des technologies à l'ère du 4.0. Ces investissements majeurs rendront possible une meilleure connectivité de nos activités, de l'estimation des projets jusqu'à l'installation en chantier, en passant par l'ingénierie et la production. Ces transformations importantes de nos processus nous permettront de conserver le statut de chef de file en gestion de projets d'ébénisterie complexe et d'envergure et de continuer à faire rayonner savoir-faire et produits québécois d'exception partout en Amérique du Nord. »

Francis Pomerleau, président Groupe Beaubois

Faits saillants :

Groupe Beaubois se distingue dans la réalisation de projets d'ébénisterie architecturale haut de gamme, complexe et d'envergure depuis 1977. Sa clientèle est établie principalement au Canada et aux États-Unis.

et aux États-Unis. Le Programme Innovation Bois permet de soutenir des projets innovants tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. IQ offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à toutes les étapes de leur croissance.

